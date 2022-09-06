Чем лечить ковид в новую волну?

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Таблетка от ковида

Какие лекарства нужно иметь в аптечке или хотя бы иметь в виду на фоне начала очередной волны COVID-19

Коронавирус вернулся. Суточный прирост превысил 33 тысячи новых случаев, а число госпитализаций — 3 тысячи в сутки. К сожалению, немнотря на предупреждения эпидемиологов, ковид снова застал нас врасплох и совершенно неготовыми. Вакцинация повсеместно практически остановилась, коллективный иммунитет уже серьезно ниже 10%. Нет никаких сомнений, что вскоре вернется масочный режим и другие ограничения. Потребители все чаще задаются вопросом, есть ли в России эффективный препарат от ковида.

Сейчас в России преобладают штаммы BA.4 и BA.5, а также распространяется новый штамм «кентавр». Особенность всех этих видов коронавируса в большом количестве мутаций, отличающих их от изначального варианта. Новые штаммы способны легко обходить систему иммунной защиты, однако вакцинация по-прежнему может защитить от тяжелого течения болезни и летального исхода. В этом сходятся врачи во всем мире. Ну а ученые продолжают разработку инновационных препаратов от коронавируса.

Как новые штаммы могут обходить иммунную защиту, весь мир увидел на примере болезни президента США Джо Байдена. 21 июля его пресс-секретарь официально сообщила, что он сдал положительный тест на ковид. Байден, как известно, был полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован. И все равно заболел. По информации Белого дома, симптомы у него умеренные — насморк и слабость. Которая, тем не менее, позволяла ему работать удаленно.

Чем будем лечить ковид в этот сезон

В условиях, когда риск заражения возрастает с каждым днем, а коллективный иммунитет – лишь 10%, медикаментозное лечение коронавируса приобретает приоритетное значение. Так чем же сегодня лечат коронавирус в России? Нf самом деле, больших изменений в списке препаратов для лечения коронавируса не произошло. Пациентам по-прежнему назначают умифеновир, ремдесивир, фавипиравир, препараты интерферона. Из новых лекарств можно назвать нирматрелвир-ритонавир в одной таблетке. У каждого из перечисленных средств есть свои особенности, преимущества и недостатки.

Так, умифеновир считается эффективным в отношении большинства респираторных вирусов, обладает иммуномодулирующим эффектом, однако не имеет специфической активности против коронавируса нового типа. Ремдесивир способен подавлять размножение коронавируса в организме, однако его применяют исключительно в стационарах для пациентов с тяжелым течением ковида, требующих кислородной поддержки. Комбинированный препарат нирматрелвира и ритонавира («Скайвира») доказанно снижает риск тяжелого течения коронавируса, в том числе у пациентов из групп риска, но не сочетается с целым рядом других лекарств. Стоит отметить, что уже упомянутому нами Байдену назначили именно это лекарство (под другим торговым наименованием).

Чего ждать от препарата» против ковида

Вообще, на нирматрелвире-ритонавире стоит остановиться подробнее, потому что это сравнительно новое средство, а о других препаратах, которые мы назвали, «Комсомолка» в течение пандемии писала уже не раз. Итак, препарат замедляет развитие фермента, который необходим вирусу для формирования новых вирусных частиц внутри клетки. Лекарство предназначено для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения. Препарат успел пройти открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 у взрослых. Исследование показало, что через 2 дня после начала приема у пациентов исчезает лихорадка, на 6 день вирус полностью элиминируется (уничтожается), к 10 дню 9 из 10 пациентов полностью выздоравливают. Риск перехода в тяжелое течение, требующее госпитализации, на фоне приема препарата снижается на 86%.

Что ж, приятно осознавать, что в случае заражения в арсенале у каждого из нас появилось новейшее лекарство с доказанной противовирусной активностью. Однако опыт прошедших пяти волн пандемии показывает, что лучше все-таки не болеть. А значит, мы должны сделать все возможное, чтобы защитить от заражения себя и своих близких. В особенности пожилых людей и детей. Поэтому, в случае возвращения ковидных ограничений не стоит пренебрегать этими правилами. Предыдущие два года очень хорошо показали, насколько высокой может быть цена ошибки в выборе тактики поведения в условиях стремительного распространения неизвестного вируса.