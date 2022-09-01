Главный дальневосточный порт оказался на грани закрытия

По их словам, ФГУП «Нацрыбресурс», в чьем ведении находятся арендованные портом причалы, через суд расторгло договор аренды. Причиной подачи иска стал якобы срыв строительства холодильно-складского комплекса для перевалки рыбной продукции. Однако этот объект был сдан в эксплуатацию в мае 2022 года, указывают авторы обращения.

В компании отметили, что расторжение договора аренды причалов приведет к сокращению штатов порта и к серьезному ухудшению уровня жизни нескольких тысяч владивостокцев.

«Прекращение работы порта также сделает невозможным выполнение программ северного завоза (Сахалинская и Магаданская области, Камчатский край), обработку промыслового флота в условиях путины, а также обработку экспортных и импортных грузов, переориентированных с портов европейской части страны», - говорится в обращении к президенту.

Сегодня «Владморрыбпорт» обеспечивает 40% морской перевалки рыбпродукции в стране, занимая первое место по ее объему. На предприятии трудятся более 1,2 тыс. человек, ежегодно оно выплачивает налоги в размере 1 млрд рублей. Несмотря на отказ от сотрудничества с российским заказчиками многих зарубежных поставщиков спецтехники и запчастей, порт перестроил логистику, начал работать с новыми клиентами и восстановил прежние показатели работы.

На предприятии утверждают, что «Нацрыбресурс», лишая «Владморрыбпорт» доступа к причалам, действует в интересах бывшего вице-губернатора Сахалинской области и совладельца нескольких компаний Аркадия Пинчевского. По данным авторов обращения, Пинчевский требует продать ему контрольный пакета акций предприятия.

При этом бизнесмен угрожает привлечь для продавливания сделки административный ресурс. В частности, Пинчевский ссылается на дружеские отношения с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Сейчас на стороне оппонентов «Владморрыбпорта» активно выступает миноритарный акционер предприятия Денис Сарана. По словам сотрудников, он препятствует реализации инвестиционных программ компании, а также продвигает интересы собственного бизнеса по экспорту металлолома.

Представители порта указывают, что Сарана, контролировавший 48% акций ОАО, продал свой пакет «структурам, аффилированным с действующим губернатором Приморского края». Отмечается, что со стороны последних развернута судебная кампания с множеством исков и оспариванием действий руководства порта.

Трудовой коллектив «Владморрыбпорта» просит президента вмешаться в ситуацию и не допустить развала предприятия. Ранее полпред в ДФО Юрий Трутнев уже помог другому порту, который оказался в подобной ситуации. Речь идет о компании «Востокморсервис». Теперь на поддержку вице-премьера надеется и «Владморрыбпорт».