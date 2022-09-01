1 сентября – День знаний

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Важно, чтобы подрастающее поколение с юных лет приобретало здоровые привычки, к которым относятся и навыки составления полноценного, сбалансированного рациона.

Масштабная социальная задача по продвижению здорового питания в России поставлена в нацпроекте «Демография» и федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья», реализацией которого в части здорового питания занимается Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор ведет регулярную работу по контролю и улучшению качества питания населения. Одно из важных направлений работы ведомства – создание системы мониторинга за состоянием питания детей и подростков. В постоянном режиме проводится оценка фактического рациона школьников путем опросов/анкетирования родителей при участии детей и анализа сведений образовательных учреждений, в которых организовано питание.

В 2019 году исследование стартовало в пяти пилотных регионах и было апробировано в 2800 школах. В 2020 году территория исследования школьного питания расширилась и охватила 24 региона Российской Федерации. Суммарно в 2019–2020 годах оценка питания обучающихся была проведена в 5083 школах, опрошены 50 098 учеников начальной, средней и старшей школы вместе с родителями. В 2021 году исследование проведено в 49 регионах Российской Федерации, а в 2022 году планируется охватить уже 65 регионов. Полученные данные востребованы и используются для улучшения системы школьного питания.

В 2020 году одной из ключевых стала задача, озвученная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации, – обеспечить бесплатным горячим качественным и здоровым питанием всех учеников с первого по четвертый класс. Соответствующие изменения были внесены в статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

«Вся работа Роспотребнадзора выстроена вокруг одной ценности – заботы о благополучии человека, его здоровье и жизни, – отмечает Анна Юрьевна Попова,

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач России. – Но отдельная категория россиян, которая всегда в фокусе нашего внимания, – наши дети. У нас высочайшие санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения и детей, в особенности школьников».

Российская инициатива уникальна. В большинстве стран мира нет требований по предоставлению горячей пищи ученикам, регулирование школьного питания осуществляется преимущественно в рекомендательном виде, родители практически не участвуют в формировании меню.

В целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, Роспотребнадзору было поручено провести внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов. По итогам поручения и мониторинга питания школьников процент обучающихся 1–4-х классов, охваченных бесплатным горячим питанием, уже в 2020 году составил 99–100%.

Для реализации поручения Президента РФ Роспотребнадзор выпустил «Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций», регламентирующие нормы горячего питания в школах. Также ведется активная работа с родительским сообществом. Выпущены методические рекомендации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», которые помогут родителям школьников оценить качество оказываемых услуг питания. Важен и родительский контроль за организацией горячего питания. Родители учащихся принимают участие в формировании оптимального меню для детей.

На регулярной основе проводятся всероссийские горячие линии по вопросам питания в школах, в рамках которых сотрудники Роспотребнадзора дают разъяснения по организации горячего питания для школьников, рассказывают о нормах потребления необходимых веществ, делятся рекомендациями по контролю за питанием детей в школе. Также специалисты фиксируют факты ненадлежащего оказания услуг питания и помогают организовать проверки учебных заведений. Очередная горячая линия по вопросам школьного питания стартует 5 сентября.

Проект активно развивается – в 2022 году на горячее питание учащихся младших классов в бюджете предусмотрено 62,5 млрд рублей, что на 4 млрд больше, чем в прошлом году. Это связано с демографическим ростом в России – число первоклассников увеличивается с каждым годом.

День знаний – информационный повод, призванный привлечь внимание аудитории к вопросам здорового образа жизни и правильного, сбалансированного питания детей. В этот день на сайте здоровое-питание.рф будет опубликован ряд материалов, посвященных вопросам сохранения здоровья молодежи, и в первую очередь посредством питания. Читателей ждут видеоинтервью с ведущими специалистами здравоохранения, питания и диетологии, советы экспертов и личный опыт звезд. В разделе «Книга рецептов. Готовим вместе» будут доступны рецепты здоровых и полезных перекусов / вторых завтраков, подходящих для школьника.

Более подробную информацию, как и рекомендации Роспотребнадзора по выбору фруктов и овощей, можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и в Telegram-канале.

Справочно

С 2019 года в активную фазу реализации вошел национальный проект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение населения России. Здоровый образ жизни невозможен без правильного сбалансированного питания. В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор реализует федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания.

Ведется регулярная и масштабная работа по улучшению качества питания детского и взрослого населения. Одно из важных направлений деятельности Роспотребнадзора – мониторинг за состоянием питания детей и подростков. В постоянном режиме осуществляется надзор за безопасностью и качеством питания детей в школах.

В период с 2019 по 2021 год была проведена оценка питания обучающихся в 5562 образовательных организациях, анкетирование 92 900 обучающихся начальной, средней и старшей школы вместе с родителями. Также проводится мониторинг качества и безопасности пищевой продукции, оценка доступа населения к отечественной пищевой продукции – суммарно за 2019–2021 годы отобрано 27 311 образцов, исследовано 10 основных групп продуктов по 117 показателям качества.

Система мониторинга позволяет оценить фактическое питание населения в различных регионах России, обработать полученные данные и провести подробный анализ результатов. На основе экспертных данных разрабатываются региональные программы профилактики нарушений здоровья населения, создаются рекомендации по коррекции рационов питания, проводится разработка образовательных программ по вопросам здорового питания, методического обеспечения и обучение специалистов.

Чтобы все больше россиян стремились быть здоровыми и осознанно подходили к составлению своего рациона, отвечающего принципам здорового питания, необходима просветительская деятельность. Это еще одно направление работы Роспотребнадзора. Создана уникальная диджитал-экосистема, включающая в себя основной сайт проекта здоровое-питание.рф и такие специализированные разделы, как «Школа здорового питания» с лекциями и открытыми уроками от ведущих экспертов, информацией для детей и родителей; «Книга о вкусной и здоровой пище – готовим вместе» с более чем 1000 рецептов здорового питания; интерактивный раздел «Карта питания России» с информацией по питанию россиян в 85 регионах страны; многофункциональная сервисная платформа «4 сезона – тарелка здорового человека», где каждый может бесплатно подобрать индивидуальную программу питания, тренировку, получить рекомендации экспертов и пройти тесты.

По итогам 2021 года проект Роспотребнадзора «Здоровое питание» удостоен национальной премии Рунета в номинации «Лучший проект в области медицины и просвещения». Совокупный охват аудитории проекта составляет более 185 млн человек.