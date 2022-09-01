Казахстан объявляет свою Перестройку: Токаев поразил постсоветские страны хитрым решением

Ничего сам Токаев не теряет. Он уже отсидел 3 года своего первого пятилетнего срока, плюс получит запрограммированное обычно для любого местного президента – переизбрание Фото: ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снова удивил, что становится пугающей привычкой. Читаешь в новостях «Касым-Жомарт» - жди сюрприза. Для Москвы – подозрительного, для остальных – любопытного. Дескать, что опять затеял этот султан-дипломат?

На этот раз казахстанский президент поразил весь в своей глубинной сущности византийско-монархический бывший СССР, объявив не только внеочередные, а почему-то очень срочные выборы. Токаев предложил избирать президентов Казахстана лишь на один (!) срок длиной в 7 лет. А потом — уходить.

«Переизбрание запрещено» - заявил Касым-Жомарт. Посылая тем самым правителям СНГ бесстрашный сигнал – мол, видали? Мол, у нас тут не бетонирование вертикали и самодержавия, а ровно наоборот - строительство демократии полным ходом.

Скептики, конечно, заметили, что, это чисто азиатский хитрый ход - ничего сам Токаев не теряет. Он уже отсидел 3 года своего первого пятилетнего срока, плюс получит запрограммированное обычно для любого местного президента – переизбрание. Еще 7 лет. И будет «десяточка».

Да, и потом - зубоскалят в ядовитом казахстанском телеграмме – где гарантии, что через 7 лет по просьбе специально организованной группы «благодарных избирателей» Конституцию снова не поменяют?

- Мы только-только проголосовали за новую Конституцию Казахстана (в июне), а теперь – ее снова менять? Что за цирк! – негодуют некоторые всем недовольные блогеры.

И задумываются – если под благовидным предлогом президент объявил внеочередные выборы на эту осень, значит, не уверен, что через два года изберется без проблем. Власти, видимо, прогнозируют неприятное будущее Казахстана – и решили подстраховаться…

Но с другой стороны – Токаев не просто упразднил переизбрание. Он объявил фундаментальные (если их исполнять) реформы. Президент поручил децентрализовать систему госуправления и расширить полномочия местных властей.

Учитывая, что государство планирует сократить участие в экономике, стимулировать бизнес-активность, и бороться с расслоением вплоть до введения налога на роскошь - как заметили некоторые политологи - «это плевок в лицо многих постсоветских стран».

Этих «многих» давно сносит в противоположную сторону – бесконечного усиления роли государства и выхолащивание выборов.

И какой символизм! Заявление Токаева случилось на следующей день после ухода из жизни архитектора Перестройки Михаила Горбачева. Казахстан объявляет новый этап Перестройки-2?!! Улучшенной, как уверяли меня в казахстанском правительстве, адаптированной и обезвреженной от больших рисков.

Но необходимой. Токаев отлично понял причину январского бунта в своей стране. И не хочет ждать нового. Он отважно пытается воссоздать взрывоопасную, гремучую, горбачевскую власть «с человеческим лицом», чтобы люди видели в ней не сборище «баев и их подпевал», а своих избранников.

Но, похоже, именно из-за побочных эффектов любой демократизации - неминуемого бардака, Токаев пытается еще «на берегу», получить для себя гарантированный 7-летний срок. А потом уже, помолясь, окунуться в стихию реформ.

И чтобы выглядело это благородно - объявлена амнистия всем арестованным за январские беспорядки. Думаю, уже через год мы Казахстан не узнаем.

А вот- станет ли Токаев Горбачевым-2 - интересно. Для России это принципиальный вопрос.