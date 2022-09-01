Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева оскандалилась на школьной линейке

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева пообещала "набить морду одному человеку" Фото: Борис КУДРЯВОВ

У стен элитной подмосковной гимназии, где учатся двойняшки Лиза и Гарри, с самого утра 1 сентября дежурили толпы репортеров. Все ждали, приедет ли на линейку Алла Борисовна с детьми - и Примадонна не подвела. Ее белоснежный "Шевроле", просторный, как дом на колесах, появился у ворот школы ближе к полудню, учтиво притормозил возле стайки журналистов. Сидящая на пассажирском кресле Пугачева опустила стекло и предстала перед камерами в стильном кепи, кожаной куртке-"косухе" и темных очках.

- Алла Борисовна, с Первым сентября! - приветствовали певицу репортеры, вручив ей пышный букет.

- Спасибо! Я всех также поздравляю с наступающим... ой, наступившим учебным годом, - лучезарно улыбнулась Алла Борисовна.

- Дети с радостью пошли в школу?

- А как же? Конечно.

- С какими уроками будете помогать?

- Я не помогаю. Все сами. Надо приучать к самостоятельности с детства.

- А какие кружки дети будут посещать? Рисование, пение..?

- Пением занимаются, шахматами занимаются. Но главное, не перетруждать себя.

- Вы вернулись в Россию, что захотелось осуществить первым делом? С друзьями встретиться? - задали журналисты рядовой вопрос, не слишком-то рассчитывая на сенсации. Но тут Алла Борисовна удивила.

- Да много чего... Морду набить одному человеку.., - все с той же широкой улыбкой ответила Примадонна. Мол, в 73-то я по-прежнему в форме!

- Кому? - опешили собеседники.

- Да шучу я, шучу! - рассмеялась артистка и была такова: за спиной ей уже сигналили столпившиеся авто.

С кем именно решила поквитаться Пугачева, вопрос открытый. За полгода ее заграничного "отпуска" ряды недоброжелателей стали в разы шире. Так, первым камень в огород Примадонны кинул протоиерей Андрей Ткачев, который во время церковной службы приравнял артистку к нечистой силе.

- Мы жили в сатанинской химере, друзья! Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал! - радостно возвестил поп.

Пугачева не стала молчать.

- Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь - разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник, - припечатала Ткачева Алла Борисовна.

Впрочем, были и другие склоки. Так, например, скандально известный политик Виталий Милонов на днях назвал Пугачеву "крабовидной туманностью", а Максима Галкина - "мелким скунсом в желтых штанишках", добавив, что им давно пора развестись.