Информагентство ТАСС отмечает 118-летие работы

Агентство - единственное в мире, у кого есть представительство на МКС. Фото: Олег Артемьев/Роскосмос/ТАСС

Информагентство России ТАСС сегодня, 1 сентября 2022 года, отмечает 118-летие деятельности. Важнейшими событиями последнего года работы стали открытие корпункта на Международной космической станции (МКС), обновление флагманского сайта, а также получение свыше 100 наград.

Сейчас ТАСС является единственным СМИ в мире, которое имеет представительство на МКС. В настоящее время на МКС работает спецкор агентства - космонавт Олег Артемьев, он готовит новости, фото и видео с околоземной орбиты.

Важнейшими событиями последнего года работы стали открытие корпункта на Международной космической станции (МКС), обновление флагманского сайта, а также получение свыше 100 наград. Фото: Олег Артемьев/Роскосмос/ТАСС

Аудитория сайта ТАСС за восемь месяцев 2022 года составила 140 млн пользователей, каждый месяц новости портала читают свыше 30 млн посетителей.

В течение ближайшего года ТАСС планирует решение таких задач, как защита всех ресурсов и сервисов агентства от кибератак, а также технологическую модернизацию и цифровое обновление.

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