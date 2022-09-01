Герман Греф: 6G-интернет появится уже в 2026 году

Герман Греф во время выступления на просветительском марафоне Российского общества "Знание" в концертном зале "Зарядье". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент и председатель правления ПАО «Сбербанк» выступил на просветительском марафоне «Знание» с лекцией «Технологии и человек: как оставаться релевантными».

Ключевыми он считает семь инноваций: искусственный интеллект (ИИ), высокоскоростной интернет, биотехнологии, квантовые и облачные вычисления, Web 3.0 (децентрализованный интернет) и AR/VR (дополненная и виртуальная реальности).

Какие-то из этих сложных названий для обычного человека - из серии «слышал, но объяснить не смогу». Но для того и проводят просветительские лекции, чтобы народ был в курсе навороченных новинок и понимал, какой от них прок.

- Самые зрелые - облачные технологии, а искусственный интеллект дает сегодня максимальную пользу бизнесу и обществу, - отметил лектор. – Однако ни одну не получится развивать без высокоскоростного интернета. Сейчас им занимается огромное количество компаний и ученых.

Промышленное внедрение 6G, который будет обеспечивать постоянное подключение к тем или иным источникам данных и вычислительным мощностям, начнется в 2026 году, спрогнозировал Герман Греф. Еще одно предсказание: через 10 лет практически не останется необлачных компьютерных систем и серверов. Причем в плане внедрения облачных технологий в практику мы опережаем мировой рынок. Вдохновляет также, что все крутейшие технологические стартапы очень быстро перестают быть «игрушками» для избранных. То, что еще недавно стоило миллионы, сейчас стоит тысячи долларов, а скоро станет доступно любому.

Что новенького с искусственным интеллектом? По словам лектора, традиционному ИИ не раз уже предсказывали скорый закат: мол, машину уже ничему новому научить невозможно. Оказалось, ещё как возможно. Открыли новое качество – мультимодальность, и пошел новый виток. Теперь нейросеть умеет имитировать некоторые когнитивные функции человека: например, видеть, слышать, преобразовывать информацию.

Нейросеть «Кандинский» (ее в «Сбере» разработали и назвали в честь художника) по словесному описанию генерирует картинки, используя аж 12 миллиардов параметров. Говоришь ей тему – робот отдыхает на море. И она строчит картинки: вот робот загорает, вот плавает, а тут любуется морским закатом. Или читают стихотворение «У Лукоморья дуб зеленый», и машина рисует раскидистый дуб, цепь, кота. И так живописно – хоть дома в рамочке на стену вешай.

Вспомнилась сцена из рязановского «Служебного романа»:

- Какая занятная репродукция «Джоконды».

- Да что вы, Людмила Прокофьевна. Это не репродукция, это наша вычислительная машина, Боровских запрограммировал!

Искусственный интеллект, о котором рассказывал Греф, конечно куда мастеровитее и красочнее рисует, чем ЭВМ из прошлого века, но все равно чувствуется - вкалывают роботы, а не человек. Герман Греф показал аудитории два пейзажа: ну-ка, определите, какой из них создала нейросеть, а какой - человек. Большинство определили с легкостью.

- Да, машины не обладают абстрактным мышлением, - признал бизнесмен. – Однако технологии, которая бы столь тесно конкурировала с человеком и была настолько эффективной, мир еще не знал.

Модели-трансформеры уже используют в медицине: они ставят диагнозы, анализируя снимки или беседы пациента с врачом. Причем невероятно точны, поскольку не упускают мелочей, чем грешат люди, и ловко вычленяют нужную информацию о симптомах. В сельском хозяйстве пашут и урожай собирают беспилотные комбайны и тракторы. По Москве и Питеру уже ездят беспилотные автомобили. А недавно запатентовали технологию, которая позволяет предсказать поведение на дороге на ближайшие пять секунд – то самое критическое время для принятия решения, чтобы избежать возможное ДТП.

НА ЗАМЕТКУ

Три самых важных навыка

Технологии открывают огромные возможности, но и требуют от нас новых навыков. 80% успеха дают мягкие навыки (soft skill). Условно их можно разделить на три типа: когнитивные (умение думать), социальные (умение жить в обществе), эмоциональные (понимание своих и чужих эмоций). Самыми важными, от которых зависит наша эффективность, Герман Греф назвал целеполагание, принятие решений и тайм-менеджмент.

НАША СПРАВКА

Просветительский марафон «Знание» проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске и на Камчатке. Организатор – Российское общество «Знание». В программе - выступления около двухсот известных спикеров: политиков, министров, ученых, режиссеров, актеров. Всех можно послушать в студиях и даже задать вопрос. А также посмотреть онлайн-трансляции или записи. Все подробности - на официальном сайте мероприятия.