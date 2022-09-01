«Кем работала первая леди по ночам»: сексуальный скандал потряс Южную Корею

Жена президента Юн Сок Еля оказалась в центре большого скандала Фото: ТАСС

Для начала небольшой экскурс в историю. Однажды в древнем-древнем Риме некий патриций, переодетый в женщину, проник на Таинства Доброй Богини, куда вообще-то вход мужчинам был заказан. Поднялся страшный скандал, тем более что организатором «вечеринки» была жена Гая Юлия Цезаря. Она была ни в чем не виновата, но суровый властитель с ней тут же развелся. А на вопрос «почему» произнес прошедшую через века фразу: «Жена Цезаря должна быть выше подозрений».

Переносимся в наши дни. Опять страшный скандал, только теперь уже в Южной Корее. 1 сентября полиция ворвалась в дом двух местных блогеров и арестовала их по подозрению в оскорблении первой леди.

Компромат всплыл в прошлом году во время президентской предвыборной кампании. Жену бывшего генерального прокурора (и будущего главы государства) Юн Сок Еля обвинили в страшном. Мол, она в молодости работала... хостес в ночном клубе и была известна под псевдонимом Жюли. То есть, грубо говоря, встречала и провожала гостей. Казалось бы, ну что такого. Кандидат в премьер-министры Британии Риши Сунак недавно заявил, что в юности подрабатывал официантом в индийском ресторане. И ему все только аплодировали. Да и вообще все мы «учились чему-нибудь и как-нибудь».

Но тут надо понимать особенности корейской психологии. На Востоке такого рода деятельность это буквально полшага до работы девушки по вызову. Есть даже такой корейский термин «кисэн» (аналог японской гейши) - это куртизанка, подающая напитки и поддерживающая разговор с мужчинами в ночных заведениях.

И вот такой «кисэн», согласно навету анонимных борзописцев, оказалась жена глава государства, досточтимая Ким Кун Хи. Более того, утверждалось, что до знакомства со своим нынешним мужем Ким, она же Жюли, сожительствовала с другим высокопоставленным государственным чиновником. К тому же женатым. Политические оппоненты Юн Сок Еля тут же начали раздувать пожар. В одном из районов Сеула одной ночью быстренько намалевали на стене огромный мурал - «Ким Кун Хи и ее мужчины».

Оправдывалась поруганная женщина, надо сказать, не очень убедительно.

- Да разве я достаточно красивая для такой работы? - кокетливо вопрошала она в одном из интервью. И все мужчины Южной Кореи утвердительно кивали перед экранами телевизоров. «Красивая, еще какая!» В свои 50 Ким Кун Хи выглядит, ну максимум, на 30.

Грязные сплетни о трудовой биографии первой леди - не единственное, что взяли на вооружение оппоненты ее мужа. Надо сказать, что Ким им поводов подала предостаточно. Например, она в свое время приукрасила свое резюме при устройстве на должность преподавателя университета. Если конкретно, приписала себе победы на конкурсах анимации, которых никогда не было. Потом стало известно, что она была в сговоре с руководителями крупных компаний и манипулировала стоимостью акций, чтобы заработать на фондовой бирже. Наняла близких друзей для работы в президентскую канцелярию. Наконец, вопреки требованиям охраны, отправляла фотографии из поездок президета в свой фан-клуб, чем ставила под угрозу безопасность первого лица.

Да, несмотря на все претензии, у нее появился свой фан-клуб, яркая и непринужденная Ким Кун Хи стала кумиром для десятков тысяч молодых корейцев. Причем чем больше на нее выливается грязи - тем больше они ее любят.

Что же до президента Юн Сок Еля, то он примеру Цезаря не последовал. И крепко встал на защиту своей, может быть, слегка легкомысленной, но обожаемой жены. И в чем-то он прав. Как говорится, кесарю - кесарево, а любовь тоже на дороге не валяется.

КСТАТИ

Жена подкинула проблем

Модель и певица Карла Бруни с первого дня замужества стала объектом сплетен и слухов во Франции. Супругу Николя Саркози подозревали в расчетливости и пророчили, что их брак закончится с окончанием президентского срока; обвиняли в развратности (этому способствовала и сама Бруни, признававшаяся ранее в интервью, что ей «наскучила моногамия»). Не обошел стороной и финансовый скандал. Первую леди Франции обвинили в том, что она помогла своему приятелю, врачу Мишелю Казачкину заполучить 3,5 млн долларов от благотворительного медфонда Global Fund, оказав давление на правление. Деньги были выделены в качестве помощи фонду по борьбе со СПИДом, который возглавляет Казачкин. Сыр-бор разгорелся из-за того, что средства были переведены без проведения публичного тендера, что противоречит французского законодательству. К слову, никого даже не волновал тот факт, что Бруни являлась основательницей Global Fund.

Как только ее супруг Энрике Пенья Ньето одержал победу на президентских выборах, Ривера пошла вразнос, спуская тысячи песо на брендовые наряды и украшения, автомобили класса люкс. Она регулярно летала бизнес-джетом, утверждая, что с простыми смертными один борт делить не собирается, и приобрела шикарный особняк за 7 млн долларов. Ньето в итоге развелся с алчной супругой и даже был вынужден извиняться перед мексиканцами за ее неуемные траты.