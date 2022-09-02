Изменив свой образ жизни, вы можете снизить риск развития рака на 70%

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«Комсомолка» собрала ответы на самые важные вопросы.

СЕМЬ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

«Серебряной пули» или волшебной таблетки от всех видов рака пока не изобретено. И не факт, что она вообще появится, говорят ученые. Такова особенность опухолевых клеток: они способны эволюционировать, находить все новые лазейки. Но у человечества уже есть мощные средства борьбы с «болезнью века», обнадеживают онкологи. Вдумайтесь: сегодня до 90% онкологических заболеваний успешно лечатся, если обнаружены на 1 - 2-й стадии. Поэтому одна из главных целей национального проекта «Здравоохранение» в нашей стране - обеспечение раннего выявления самых распространенных видов рака. На это направлены регулярные профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Все бесплатно, по полису ОМС. Подробно об этом - см. ниже.

А еще наука опровергла домыслы о том, что все, включая злокачественные новообразования, «на роду написано». Безусловно, наследственность, генетика и другие не зависящие от нас факторы играют свою роль в развитии рака. Но! Их вклад составляет лишь 30%. На 70% вероятность заболевания определяется условиями, на которые человек может повлиять, подчеркивают исследователи. Что же можно и нужно делать? Вот главные правила:

1. Откажитесь от сигарет и любых других новомодных способов доставки никотина в организм - вейпов, электронных сигарет, кальянов. Все они многократно повышают угрозу развития разных видов рака.

2. Максимально ограничивайте употребление алкоголя. Токсичные продукты его распада в организме провоцируют опасные мутации и способствуют росту опухолевых клеток.

3. Не злоупотребляйте загаром. Безопасное время для приема солнечных ванн - с 8 до 11 утра и после 16 часов. 4. Нахождение под прямыми солнечными лучами в разгар дня резко повышает риск «поломок» на уровне ДНК, запускающих злокачественные процессы в организме. Особенно велика угроза при загаре в солярии - врачи-онкологи призывают полностью отказаться от таких косметических процедур.

5. Старайтесь воздерживаться от употребления продуктов, которые доказанно способствуют развитию рака желудка и кишечника. Это соленая пища, фастфуд, жареные, копченые блюда, переработанная мясная продукция (колбаса, сосиски, сардельки).

6. Поддерживайте нормальный вес тела. Для ориентировки: норма объема талии для женщин не более 80 см, для мужчин - не более 94 см.

7. Введите в свою жизнь регулярные физнагрузки. В идеале - не менее 30 минут ежедневно. Это может быть даже самая простая ходьба быстрым шагом, желательно - на свежем воздухе.

Не запускайте хронические заболевания, держите их под контролем, проходите обследования и выполняйте предписания врача.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: КАК УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫ ЗДОРОВЫ

- Диспансеризация - это оружие против рака. В нее включены специальные прицельные обследования - скрининги. Только с их помощью онкологические заболевания можно обнаружить на ранней стадии, когда лечение дает наилучший результат, - говорит главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН, практикующий врач хирург-онколог Андрей Каприн.

Обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими осмотрами и диспансеризацией - важная часть национального проекта «Здравоохранение». В России действует эффективная система онкоскринингов в зависимости от пола и возраста граждан. Такие обследования очень важно проходить регулярно, даже при отсутствии каких бы то ни было жалоб, поясняют врачи. Ведь онкологические заболевания в начале своего развития зачастую никак не отражаются на самочувствии, человек их просто не замечает. А скрининг покажет, все ли в порядке. Или есть подозрительные изменения в организме, с которыми нужно разобраться и при необходимости начать лечение.

Чтобы пройти бесплатные обследования, нужно обратиться в районную поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС. При себе иметь полис и паспорт. Приятный бонус: для прохождения диспансеризации гражданам 18 - 40 лет полагается освобождение от работы на один день раз в 3 года с сохранением среднего заработка. А после 40 лет - один день ежегодно. Диспансеризацию также можно пройти в вечернее время и по субботам. А работники предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления пенсионного возраста) и лица, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на два дня 1 раз в год с сохранением среднего заработка. Для этого нужно согласовать с руководством дни прохождения диспансеризации и написать заявление для освобождения от работы.

ЛЕЧЕНИЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ ТОЧНО В СРОК

С 1 января 2022 года в нашей стране действует новый порядок оказания медпомощи при онкологических заболеваниях. «Главная задача - выявить злокачественное образование на ранней стадии и сделать так, чтобы пациент смог получить доступную и качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к месту жительства», - пояснил суть изменений главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), оснащаются всеми видами диагностического оборудования, необходимого для полноценного обследования при подозрении на опухоль. Фото: Shutterstock

В частности, впервые вводится маршрутизация пациентов. То есть четко определяются этапы оказания медпомощи, кто за что отвечает и в какие сроки должно быть проведено то или иное обследование, поставлен диагноз, назначено и обеспечено лечение. Важная роль отводится центрам амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сеть которых развивается в нашей стране благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

Такие центры оснащаются всеми видами диагностического оборудования, необходимого для полноценного обследования при подозрении на опухоль. За счет этого удается сократить сроки диагностики, избавить пациентов от дополнительных затрат сил и средств. «Раньше человек от момента подозрения до госпитализации в диспансер КТ делал в одном месте, маммографию - в другом, на биопсию его отправляли в диспансер, например. И он катался по всему району, а на некоторые обследования вообще ездил в областной центр. Сейчас мы создаем структуру, в которой больше 90% диагностических обследований локализованы в одном месте», - рассказал в одном из интервью академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина, главный онколог Минздрава России Иван Стилиди.

В ЦАОПах оказывается помощь как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного стационара. В течение первого дня обращения проводится весь комплекс необходимых исследований, включая УЗИ, компьютерную томографию, биопсию. Такой подход позволяет быстро установить характер опухолевой патологии и степень ее распространенности, поясняют врачи. Начиная с 2019 года в России открыт 421 ЦАОП в 79 регионах.

МАРШРУТ ПАЦИЕНТА

• При появлении жалоб или подозрительных признаков первым делом нужно обратиться к врачу-терапевту своей районной поликлиники. Он выдаст направление в онкологический кабинет или центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

• Консультация врача-онколога проводится в срок не позднее 3 рабочих дней.

• В течение одного дня с даты установления предварительного диагноза злокачественного новообразования врач-онколог ЦАОП (а при отсутствии центра - врач-онколог первичного онкологического кабинета или поликлинического отделения онкологического диспансера) организует взятие биологического материала для цитологического исследования и (или) биопсийного материала. А также выдает направление в клинико-диагностическую лабораторию и организует выполнение иных исследований, необходимых для установления диагноза.

• Инструментальные и лабораторные исследования, назначенные доктором, должны быть проведены в срок не позднее 7 рабочих дней со дня назначения.

• После постановки диагноза врач-онколог направляет пациента в онкологический диспансер (онкологическую больницу) для определения тактики лечения. А также, если есть медпоказания для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Врачу-онкологу онкологического диспансера (онкологической больницы) для определения лечебной тактики рекомендуется организовать проведение консультации или консилиума врачей, в том числе с применением телемедицинских технологий, говорится в приказе Минздрава от 19.02.2021 г. № 116н. «Новый порядок содержит требование обязательно проводить мультидисциплинарный консилиум. Если в клинике нет каких-то специалистов, хирургов, например, или лучевых терапевтов, заключайте договор с учреждением, в котором такие специалисты есть, и проводите телемедицинский консилиум», - отметил в интервью академик Иван Стилиди.

• Информация о возможности выбора медицинской организации для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи с учетом выполнения условий ее оказания, установленных региональной программой госгарантий, предоставляется пациенту лечащим врачом.

В ТЕМУ

Продлить ремиссию и избежать рецидива

Сегодня рак не приговор, а хроническое заболевание, подчеркивают онкологи. Это значит, что высоки шансы взять болезнь под контроль, достичь ремиссии (особенно при выявлении опухоли на ранней стадии). И очень важно сохранять приверженность лечению, соблюдать все предписания врачей, чтобы избежать рецидива. Либо вовремя обнаружить его и принять меры. Академик РАН и практикующий доктор Андрей Каприн дает такие советы:

• Проходите регулярные профилактические осмотры. При 1-й и 2-й стадиях рака, как правило, обследования и консультации назначаются раз в 6 месяцев первые 5 лет после завершения лечения. Затем 1 раз в год. При 3-й и 4-й стадиях контрольные обследования выполняются каждые 3 месяца в первый год после проведенного лечения, затем раз в 6 месяцев.

• Ведите здоровый образ жизни. Старайтесь сбалансированно питаться, следите за поддержкой нормального веса, водного баланса.

• Откажитесь от вредных привычек, постарайтесь минимизировать стрессовые ситуации.

• Поддерживайте физическую активность. Благодаря разумным физнагрузкам улучшается работа иммунной системы, снижается уровень сахара в крови и уровень фактора роста опухолей.

Больше достоверной информации о профилактике, диагностике и лечении рака вы можете найти на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях onco-life.ru.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Не забывайте о самообследовании родинок и молочных желез

Рак молочной железы у женщин и злокачественные новообразования кожи относятся к числу наиболее распространенных видов онкологических заболеваний. Для раннего выявления подозрительных признаков, своевременного обследования и успешного лечения в случае подтверждения диагноза эксперты рекомендуют кроме онкоскринингов проводить самообследования.

• Проверка родинок рекомендуется не реже раза в 6 месяцев. Не откладывая, нужно обратиться к врачу, если вы заметили, что какая-то из родинок стала асимметричной, неправильной формы. Либо если края родинки стали неровными, волнообразными, либо появились какие-нибудь еще изменения родинок на теле: увеличение размера, потемнение или осветление и т. п.

• Самообследование груди рекомендуется женщинам один раз в месяц, на 5 - 12-й день менструального цикла (после менопаузы - в один и тот же день месяца). К врачу нужно обратиться, если на коже груди появились участки, похожие на лимонную корку (густо расположенные точечные втяжения), если нащупываются затвердения, узелки, шарики, увеличены подмышечные лимфоузлы, появились выделения из сосков (если вы не беременны и не кормите грудью), либо они изменили окраску, покрылись язвочками.