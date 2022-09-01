С 1 сентября сверхнормативные расчет и оплата ОДН лягут на собственников жилых помещений дома, то есть на самих жильцов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ОБЩЕЕ МЕСТО

Помимо оплаты коммунальных услуг, которые жильцы многоквартирных домов получают непосредственно в своих квартирах, они платят еще и за ресурсы, которые идут на содержание нежилых помещений многоквартирного дома. И это логично – ведь в наших подъездах должно быть светло и тепло, а в доме еще есть чердак и подвал, да и лифт должен исправно работать – а все это тоже расходы.

Каким образом можно определить объем коммунальных услуг, который был израсходован на содержание общедомовых помещений? Очень просто – это разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета, установленных в квартирах. Но до сих пор жильцы многоквартирных домов не оплачивали вскладчину эту конкретную разницу. Оплата расходов на общедомовые нужды (ОДН) для каждого собственника жилого помещения в доме рассчитывалась по утвержденным в каждом регионе нормативам пропорционально занимаемой им площади. И в случае с расчетом и оплатой ОДН выходило так, что плата по нормативам не всегда покрывала реальный объем коммунальных услуг, который уходил на содержание общедомового имущества в каждом конкретном доме.

Нередко получалось так, что сумма платежей за жилые (по индивидуальным счетчикам) и нежилые (по нормативам) помещения оказывалась ниже стоимости реального объема затраченных на содержание дома ресурсов. И эту разницу оплачивала поставщику коммунальной услуги управляющая компания – например, из средств, которые жильцы платят на содержание и ремонт дома. Что, конечно, неправильно. Ведь в таком случае денег на ремонт дома у УК или ТСЖ оказывалось меньше, чем по этой строке реально заплатили жильцы.

СПРАВЕДЛИВЕЕ, НО ДОРОЖЕ

Однако с 1 сентября сверхнормативные расчет и оплата ОДН лягут на собственников жилых помещений дома, то есть на самих жильцов. Дело в том, что вступит в силу постановление Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме». И если раньше управляющие компании не имели права требовать с собственников дополнительные средства при расходе общедомовых коммунальных услуг сверх утвержденных нормативов, то теперь они могут сделать перерасчет и выставить жильцам счет. Если фактическое потребление услуги окажется больше, чем определенный нормативами ее годовой объём, потребителям придется доплатить, а если меньше — им, наоборот, должны вернуть средства.

Кроме того, управляющие компании и ТСЖ отныне будут обязаны указывать в ежемесячных квитанциях информацию по каждому виду услуги на содержание общедомового имущества отдельно - речь идет о холодном и горячем водоснабжении, электричестве и водоотведении. Поскольку в большинстве домов нет приборов учета водоотведения, объем этой услуги будет определяться по показаниям общедомовых счетчиков горячей и холодной воды (логика тут такая: сколько воды затекло в дом, столько из него должно и вытечь). Но обычно перерасход касается именно электричества.

По умолчанию мы будем каждый месяц продолжать оплачивать ОДН по нормативам, а перерасчет будет проводиться в первом квартале нового года по итогам предыдущего года, хотя на общедомовом собрании жильцы могут определить и другой порядок.

Если же дом не оборудован общедомовым прибором учёта той или иной коммунальной услуги, начисления будут происходить как раньше – по действующим нормативам.

Управляющие компании и ТСЖ отныне будут обязаны указывать в ежемесячных квитанциях информацию по каждому виду услуги на содержание общедомового имущества отдельно. Фото: Александр ГЛУЗ

Приведет ли это нововведение к росту платы за ЖКУ? Специалисты считают, что во многих многоквартирных домах это так и случится. Корректировка может составить от нескольких сотен рублей в год с квартиры, хотя многое будет зависеть от каждого конкретного дома - насколько вырастет ЖКХ.

- Нормативы потребления услуг на содержание общедомовых помещений были в целом занижены, - считает председатель общественной организации «Общественный контроль в сфере строительства и ЖКХ Московской области» Валерий Мамчур. – Но в выигрыше окажутся жильцы тех домов, которые позаботились о внедрении энергосберегающих технологий, о состоянии общедомовых сетей. Там, где установлены светодиодные лампочки, где стоят датчики света, где не текут трубы в подвале – в этих домах реальное потребление общедомовых коммунальных услуг может быть ниже, чем определено нормативами. Значит, в этих домах плата по ОДН может понизиться.

По мнению эксперта, в целом новая система расчета будет более справедливой. Но вряд это понравится жильцам, на которых ляжет теперь больше ответственности. Ведь если раньше им было не слишком важно, какая лампочка вкручена в общем коридоре, прошли ли поверку общедомовые счетчики, не протекает ли в подвале труба, то теперь все эти обстоятельства будут влиять на суммы в платежках при ежегодных корректировках.

СПРАВКА «КП»

Как снизить расходы на ОДН?

Внимательно следите за тем, чтобы в доме не было незаконных подключений к общим сетям. Любое воровство коммунальных услуг (в том числе путем замедления работы индивидуальных счетчиков электроэнергии или воды с помощью магнитов и т.п.), ведет к росту общедомовых расходов.

Удостоверьтесь, что владельцы нежилых помещений в доме (магазинов, парикмахерских, офисов и т.п.) вовремя передают показания приборов учета и не занижают их.

Проверьте, чтобы нигде в доме не текли трубы, запорные краны и т.п. Особенно часто это можно наблюдать в подвалах.

Убедитесь, что в доме установлены светодиодные лампочки с низким расходом электроэнергии.

Во всех этих ситуациях вам должны помочь представители Управляющей компании. Обратитесь к ним за поддержкой.

ПАМЯТКА «КП»

На сайте ГИС ЖКХ вы можете узнать, какие именно общедомовые приборы учета установлены в вашем доме. Эту информацию можно найти в разделе «Реестры» во вкладке «Реестр объектов жилищного фонда». Укажите там адрес интересующего вас дома и зайдите по ссылке «Электронный паспорт дома» и найдите пункт 12 «Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета» (ОДПУ). Там же будут указаны даты поверки счетчиков. Если информации об ОДПУ в паспорте нет, потребуйте от управляющей компании разместить эти данные. В крайнем случае на УК можно пожаловаться в Жилищную инспекцию или прокуратуру.