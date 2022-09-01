Путешествие в Россию, как глоток родниковой воды

ОТДЫХ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа в Ленинградскую область прибыла вторая смена ребят из Енакиево. Юных гостей ждут игры и занятия спортом, оздоровительные процедуры, познавательные экскурсии и концерты.

- Половина детей отдыхает в Гатчинском районе, вторая - в Кингисеппском. Они познакомятся с культурой и историей нашего региона, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Первая летняя смена для школьников Енакиево прошла в детском лагере Бокситогорского района. Три недели получились очень насыщенными: ребята побывали на мастер-классах в «Кванториуме», посетили музей «Прорыв блокады Ленинграда» и отправились на двухдневную экскурсию по достопримечательностям Санкт-Петербурга и Кронштадта.

Всего в двух сменах приняли участие более 200 детей.

Еще один проект, в котором задействованы трое школьников из Енакиево, - детский мюзикл Nuckids.

- В течение месяца юные звездочки из Енакиево вместе с 65 такими же талантливыми детьми буквально жили на театральной площадке проекта Nuclear Kids в Выборгском районе. Ребята поставили мюзикл о сложностях, с которыми сталкиваются современные подростки, - рассказали в администрации Ленинградской области.

СПОРТСМЕНЫ ГОСТЯТ НА НИЖЕГОРОДЧИНЕ

Более 100 юных футболистов, гандболистов, легкоатлетов и скалолазов из Харцызска и Зугрэса будут тренироваться весь август на спортбазах Нижегородской области.

- Вам очень повезло. Сейчас у нас проходит множество мероприятий, - рассказал на встрече с ребятами губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Будут проводиться футбольные и хоккейные матчи, марафон, триатлон. Вы молодцы, что занимаетесь спортом, несмотря на все проблемы, что есть в вашем регионе.

Харцызских школьников радушно встретила команда Детского оздоровительно-образовательного центра им. Тани Савичевой Нижегородской области. Этот центр - не просто лагерь, это целый комплекс в лесу на берегу небольшой реки Теша. Аромат соснового леса, чистый воздух, необъятная ширь просторов навсегда останутся в детских сердцах.

ПОЕЗДКА В АНАПУ И ТАТАРСТАН

Около трехсот детей из Ясиноватой, которая находится прямо на линии фронта, до конца лета отдохнут в лагере «Жемчужина» в Анапе.

- Первая смена из 52 детей отправилась в лагерь 7 августа. Еще 255 детей ждут своей очереди, - рассказал глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

В сентябре в Анапе пройдут «Президентские спортивные игры». В них примут участие школьники из Макеевки, которые недавно завершили сборы в Курске.

В детских лагерях на территории Высокогорского и Зеленодольского районов Республики Татарстан отдыхают 37 детей.

- Сопровождающие сообщили, что везде детей приняли очень тепло, как родных, - сообщили в администрации Донецка.

МОРЕ ЭМОЦИЙ

«КП» пообщалась с ребятами, которые только вернулись из России. Они познавали страну с помощью программы «Университетские смены».

- Путешествие - как глоток родниковой воды, - говорит Светлана Мирошниченко (на фото). - Собираюсь поступать на исторический факультет, поэтому для меня важны были экскурсии в музеи, рассказы об исторических местах. Жалко только одного - времени было мало. А так экскурсоводы собрали для нас столько интересного, что хватило бы на десять экскурсий. Особенно понравилось в Ярославле - архитектура, старинные усадьбы и, конечно, Центр имени Валентины Терешковой.

- Мы были в Волгоградском пединституте в первой университетской смене, - рассказывает Алексей Федченко. - Мне особенно понравилось, как для нас подготовили патриотическую программу. Дома я вместе с ребятами из «Молодой Республики» занимаюсь оказанием помощи ветеранам. Мы ездим вместе с поисковиками на раскопки, ищем в архивах следы без вести пропавших солдат. Мне эта тема очень близка. Наша программа в Волгограде называлась «Подвиг России». Потряс Мамаев курган и экспозиция «Сталинградская битва». Запомнились и мастер-классы. Наши ребята из патриотического кружка занимаются и с младшими школьниками. Так что после поездки мне есть что показать и чему научить других.

Места отдыха детей из ДНР в России

Санкт-Петербург

Ленинградская область. Гатчинский район, Кингисеппский район, Бокситогорский район. Выборгский район. Кронштадт

Нижний Новгород

Нижегородская область (р. Теша)

Анапа

Курск

Волгоград

Ярославль

Татарстан. Высокогорский район, Зеленодольский район

Армавир

Екатеринбург

Тула

Московская область. Солнечногорский район (Глазово)

БУДЬ В КУРСЕ!

«Университетские смены» - единая воспитательная программа для детей из ДНР и ЛНР. До сентября этого года более 40 российских вузов организуют пять профильных смен для 11 тысяч юных жителей народных республик. Из ДНР в этой программе принимают участие 6,5 тысячи школьников.

«Университетские смены» проходят с июня. На десять дней подростков из народных республик размещают на базах отдыха, в детских лагерях, пансионатах и общежитиях университетов. Школьников знакомят с достопримечательностями принимающих городов, проводят лекции по истории России и культуре народов страны. Каждый участник проекта проходит 32-часовой образовательный блок, по итогам которого получает свидетельство.Ребята едут в Анапу на автобусах.