Маму мальчика с сахарным диабетом наградили премией PUTIN TEAM

В Донецке волонтеров наградили премией PUTIN TEAM. Создать такую награду предложил Народный фронт, чтобы отметить труд тех, кто, несмотря на опасность, продолжает помогать и работать во имя родины. И поддерживает Президента России Владимира Путина.

Наталья Кузнецова (на фото) живет в городе Харцызск. Она мама инсулинозависимого ребенка. 14-летний мальчик болеет с 2016 года. Наталья решила помогать не только своему сыну, но и другим инсулинозависимым. В 2021 году она организовала сообщество помощи детям с сахарным диабетом 1-го типа.

- Республика на сегодняшний день обеспечена инсулином. Я решила помогать деткам, потому что сама являюсь мамой инсулинозависимого ребенка. Я, как никто другой, понимаю трудности семей, связанных с этим заболеванием. Это заболевание очень дорогое само по себе, - рассказывает Наталья Кузнецова.

Волонтеры помогают детям тест-полосками, иглами к шприц-ручками. Помимо детей оказывают помощь и взрослым. Если есть люди, которые нуждаются в инсулине, им его находят.

- Ребенку необходимо в день четыре - шесть инъекций. Дети прокалывают пальчики каждый день до 80 раз. В нынешних условиях получать лекарства тяжелее, но мы делаем все необходимое, чтобы оказать помощь, - говорит Наталья.

В республике более 400 инсулинозависимых детей. Под опекой Натальи Кузнецовой находятся почти 300 маленьких пациентов.

- По статистике, в ДНР в месяц сахарным диабетом первого типа заболевают 5 - 8 детей, - рассказывает Наталья. - Наша задача помочь родителям справиться с этим недугом, а также облегчить жизнь ребятишек. Мы отправляем помощь по всей ДНР. Если родители не могут приехать в Донецк за препаратами, мы везем их в Мариуполь, Мангуш, Волноваху и другие населенные пункты. За помощью мы обратились к друзьям и России, нам помогают организации Новосибирска, ХМАО, Кургана, Ростова-на-Дону, Тюмени.

За помощь взрослым и детям Наталью Кузнецову одной из первых наградили новой премией PUTIN TEAM. Всего же отметили 11 волонтеров из Донецка. Им вручили памятные знаки и грамоты.

- Очень горжусь тем, что причастна к команде Путина и получила эту почетную награду, - радуется Наталья. - Такое внимание говорит о том, что мы работаем не зря: нас видят, оценивают наши поступки. Для нас важны и ценны эти шаги, для будущего нашей организации, которая создана для детей. Ведь мы трудимся на их благо.