Саур-Могила, священный курган

Саур-Могила в Шахтерском районе ДНР теперь памятник не только подвигу советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, но и семерым погибшим защитникам республики, которые в августе 2014-го обороняли святыню от неонацистов. Сейчас мемориальный комплекс, разрушенный ВСУ, возрождают. «Комсомолка» убедилась, что строителям удалось в точности воссоздать все то, что пытались уничтожить украинские боевики.

«НАМ ПОМОГАЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ»

Сейчас все элементы Саур-Могилы обтянуты строительными лесами. Поднимаемся на верхний ярус кургана и огладываем масштабы работ - повсюду трудятся несколько десятков волонтеров, в воздухе немного пыльно. Одни рабочие наносят специальное покрытие на рельефы, вторые укладывают брусчатку, третьи переносят наверх составные части Солдата Победы. Торжественное открытие состоится уже 8 сентября - в годовщину освобождения Донбасса от фашистов в 1943-м.

- Идем с опережением графика, - замечает замглавы Российского военно-исторического общества (РВИО) и руководитель проекта по реставрации Саур-Могилы Николай Овсиенко. - Смотрите, главная аллея и лестница уже готовы. Брусчатку заменили практически. Наверху холма завершаем монтаж 36-метровой стелы. Ведется облицовка. Скоро установим Солдата Победы.

Трудно представить, что совсем недавно на этом месте камня на камне не оставалось. Солдаты ВСУ прицельным огнем почти вдребезги разрушили стелу, фигуру Солдата Победы и рельефы, посвященные советской артиллерии, пехоте, авиации и танковым войскам. Все воссоздали в точности. Помогали местные жители.

- Воссоздавали элементы комплекса с помощью фотографий, которыми поделились в том числе неравнодушные люди. Местные жители сами приносили нам фото, - вспоминает консультант проекта по восстановлению Саур-Могилы Николай Ларин. - Так что исторические элементы, по сути, ничем не отличаются.

ПРЕДКИ РЯДОМ С НОВЫМИ ГЕРОЯМИ

Безусловно, центральным элементом в композиции мемориала является 36-метровая стела. У ее подножия находилась девятиметровая фигура Солдата Победы, но ее разбомбили неонацисты. Сохранившиеся элементы монумента отдадут в будущий музей. А новую фигуру изготовили с нуля.

- Это почти полная копия. Сам солдат изготовлен из бронзы. Раньше он был из чугуна. Туловище, голову бойца, руку с автоматом и прочее отливали отдельно. Внешне ничем не отличается от того, что стоял тут до событий 2014 года. Установим фигуру по частям, - делится Николай Ларин.

На место уже заложили Вечный огонь. Строители проложили под землей трубы, установили емкости для хранения газа. Разве что звезды пока не хватает, но ее вот-вот привезут. К 31 августа все работы планируют закончить. Дальше начнется благоустройство - высадят цветы, подметут аллеи и дорожки, уберут строительный мусор.

Но на этом миссия строителей и волонтеров РВИО не закончится. Вместе с историческими элементами на Саур-Могиле появятся новые, как дань памяти семерым защитникам ДНР. Пока что нам дали посмотреть только макет. Но по первым впечатлениям - современные герои Донбасса гармонично впишутся в композицию.

- Подвиг семерых бойцов мы увековечили на трех новых рельефах. На месте сохранили и привели в порядок их могилы, - поясняет Николай Овсиенко. - Кроме этого, на некоторых исторических элементах мемориала мы решили сохранить следы от снарядов и их фрагменты. Это напоминание о варварстве неонацистов и память о героизме наших бойцов.

«ПРИЕЗЖАЛО МНОГО ВЕТЕРАНОВ»

Гостей на мемориале во время реставрации практически нет, все ждут официального открытия. Но, как нам пояснили рабочие, местные жители не первый месяц следят за возрождением мемориала. Особенно за него беспокоились люди из небольшого города Снежное, находящегося в 13 километрах от Саур-Могилы. В соцсетях даже есть группы активистов, отслеживающих работы на мемориале.

- На праздники 9 Мая и 8 сентября к нам в Снежное и на Саур-Могилу приезжало много ветеранов Великой Отечественной войны со всего мира. Они возлагали цветы к Вечному огню, а мы, тогдашние школьники, стояли живым коридором у кургана, - делится с «КП» - Санкт-Петербург» местная жительница Елизавета Полянская. - Но мы тогда не осознавали ценности мемориала. Только в 2014 году, когда начались боевые действия. И теперь отстаивали эту высоту не ветераны, а их внуки. Со слезами на глазах я следила за боями и молилась за нашу победу.

Другие жители городка сообщили «Комсомолке», что благодарны за реставрацию мемориала. Сергей Абдрахманов не один год ходит с женой и детьми 9 Мая на Саур-Могилу. Для семьи это по-настоящему святое место.

- Еще маленьким слушал там на ступеньках истории про наших дедушек и бабушек. Это была традиция, воспитанная родителями, - вспоминает Сергей. - Нам и в голову никогда не пришло бы умалять заслуги бойцов Великой Отечественной войны. Когда в 2014 году нацисты разрушили наш памятник, чувство утраты было у всех жителей Донбасса. До слез. Спасибо и низкий поклон за восстановление Саур-Могилы!

КОММЕНТАРИИ

Жительница Донецка Елена АЛЕХИНА:

- Саур-Могила - святое место. 78 лет назад со взятия этой высоты - важнейшего рубежа немецкой обороны - и началось освобождение Донбасса. Легендарной эта высота стала

и в июле 2014 года. Весь Донбасс оттуда как на ладони. И если бы украинская армия заняла Саур-Могилу, ополченцев стерли бы в порошок. Корректировать огонь с кургана никаких проблем. Поэтому ополченцы отвоевали ее у вооруженных сил Украины ценой собственных жизней. Важно восстановить мемориальный комплекс именно в первоначальном виде. Конечно, не без элементов войны нынешней.

Житель Ясиноватой Кирилл КАРПИН:

- Жители Шахтерского района, где расположена легендарная Саур-Могила, верят, что, когда на кургане в полный рост встанет советский воин, разрушенный украинской армией в 2014 году, война закончится. С радостью узнал, что недавно на мемориале начали устанавливать девятиметровую фигуру Солдата Победы! Думаю, на открытие святыни Донбасса съедутся сотни тысяч людей. Со смотровой площадки открывается захватывающая панорама - просто взглядом хорошо просматриваются Зугрэс, Торез, Шахтерск, Снежное и Амвросиевка. А если посмотреть в армейский бинокль, то как на ладони будут города ЛНР: Красный Луч, Антрацит. Если сильно постараться, можно увидеть Азовское море, находящееся за 90 километров к югу. С интересом посмотрим передвижные экспозиции, посвященные героям Великой Отечественной и нынешней войны.

СПРАВКА «КП»

Саур-Могила вошла в историю как символ борьбы советского народа с фашистами. Летом 1943 года там шли тяжелые бои. Немцев разгромили и отбросили с Донбасса. Мемориал открыли в 1967 году. Высота кургана - 278 метров. В 1975 году там зажгли Вечный огонь.

КСТАТИ

Открытие музея у Саур-Могилы, по планам РВИО, состоится в 2023 году. Рядом расположатся площадка с военной техникой и пантеон с именами всех советских солдат, погибших на Саур-Могиле.