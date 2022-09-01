«Мы величайшая страна, потому что мы воюем на стороне добра»: что происходило на марафоне «Знание» в День знаний

Фото: marathon.znanierussia.ru

В Москве продолжается Просветительский марафон «Знание», и было что-то символическое в том, что в четверг страна отмечала День Знаний.

Утром с праздником россиян, а также участников марафона, поздравили российские космонавты, прямо с МКС, прямо с орбиты. Они назвали День знаний «праздником, который близок каждому». «Ведь с него начинается трудная, но очень интересная дорога в мир знаний! Пусть новый учебный год будет для всех плодотворным, желаем пройти все его испытания легко и успешно!», говорилось в обращении.

Позже на марафон приехал генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Он рассказал о роли Роскомоса в современной цифровой экономике.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Фото: marathon.znanierussia.ru

- Среди приоритетов, на которых сосредоточено внимание всей космической отрасли, — развитие орбитальной космической группировки, индустриальная модель производства космических аппаратов, развитие космического приборостроения, институциональные преобразования, новая система управления отраслью, пилотируемые и научные программы, коммерциализация деятельности отрасли. Реализация стратегических задач развития отрасли невозможна без развития кадрового ресурса, — сказал Юрий Борисов.

Побывал на марафоне – правда, по видеосвязи – глава другого столпа «экономики знаний», Росатома. Алексей Лихачев обратился к собравшимся прямо из Национального центра физики и математики в Сарове.

- Сложности, которые стоят перед страной, требуют от нас еще большей мобилизации, еще большей активности и, я бы даже сказал, творчества. Если это все проявить, то сложности превращаются в возможности. И конечно, всегда нужно держать в голове пример основателей нашей отрасли, тех, кто работал на этой земле в 1940–1950-х годах. После войны Советский Союз и догнал, и перегнал США по ядерным компетенциям. Если в тех условиях мы смогли это сделать, то сможем сделать и сейчас, - сказал Лихачев.

Прямо в эти минуты разворачивались драматические события вокруг Запорожской АЭС, так что слова Алексея Лихачева прозвучали особенно актуально.

На смену топ-менеджерам пришли корифеи мира искусств. Народный артист РФ Николай Цискаридзе поговорил с участниками марафона о таком уникальном явлении, как русский балет. И это было символично, поскольку балет, наряду с космосом – один из наших брендов.

- Русский балет – явление исключительное. Такого балета в 20 веке не было нигде. Во-первых, ни одно государство не позволяло себе вкладывать такое количество средств в образование, во-вторых, ни одно государство не содержит труппы, равные Мариинскому и Большому театру по количеству артистов и по количеству средств, которые тратятся на производство спектаклей, - сказал Цискаридзе.

Где балет – там и классическая музыка, и вот на марафоне - пианист-виртуоз Денис Мацуев. Знание, отметил музыкант, это не только естественные науки; искусство – тоже своего роди знание.

Музыкант, пианист Денис Мацуев. Фото: marathon.znanierussia.ru

- За последние 20 лет в нашей стране одно из самых главных достижений – это рождение нового поколения публики, которая приучена ходить на концерты классической музыки. Половина зала в любом регионе страны – молодые лица. Такого нет ни в Европе, ни в Америке. Там организаторы концертов с тревогой думают о том, что будет через 10-15 лет. Смотришь, в знаменитых залах в основном старшее поколение. И этот успех нашей страны надо закреплять, - сказал Мацуев.

Праздник – праздником, но тревожные события властно стучатся в новостную повестку. Об этом говорил и писатель и блогер Дмитрий Goblin Пучков и телеведущий Владимир Соловьев. По мнению Дмитрия Пучкова, так называемая «зеленая повестка» - это симулякр отживающего свое глобализма. В качестве примера он привел навязывание «зеленой повестки» в странах Запада на фоне голода в Африке. Он призвал собравшихся быть бдительными, и предостерег от попыток переписать историю, фальсифицировать ее.

О том, как важно уметь противостоять манипуляциям, говорил и Владимир Соловьев.

Телеведущий Владимир Соловьев. Фото: marathon.znanierussia.ru

- Мы величайшая страна. Не потому, что мы живем лучше всех, и не потому, что у нас самая высокая продолжительность жизни. Мы величайшая страна, потому что у нас есть величайшее предназначение: мы воюем на стороне добра, - и эти слова подвели своего рода итог еще одному дню яркого события.

НАША СПРАВКА

Просветительский марафон «Знание» проходит с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Луганске и на Камчатке. Организатор – Российское общество «Знание». В программе - выступления около двухсот известных спикеров: политиков, министров, ученых, режиссеров, актеров. Всех можно послушать в студиях и даже задать вопрос. А также посмотреть онлайн-трансляции или записи. Все подробности - на официальном сайте мероприятия.