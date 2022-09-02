Елена Проклова раскрыла правду о своем самочувствии после инсульта

Актриса Елена Проклова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале этого года Елена Проклова напугала не только своих близких, но и многочисленных поклонников. Актриса попала в больницу с инсультом. И это притом что Проклова - отчаянная зожница, правильно питается, пьет не меньше двух литров воды в день, встает с петухами. Для нее любая таблетка - злейший враг. Накануне дня рождения актрисы мы позвонили ей.

- Елена, как себя чувствуете?

- Замечательно. Период восстановления уже прошел. После больницы в течение полугода я не летала самолетами, хотя играла спектакли. Но раньше я не пила таблетки, а теперь продолжаю медикаментозное лечение. И это, скорее всего, на всю жизнь.

- В театрах начинается новый сезон. У вас какие планы?

- С 17 сентября выхожу на сцену. Мои спектакли и гастроли расписаны до следующего года. Играю в шести названиях примерно по 10 спектаклей в месяц.

- Многовато. Не бережете себя…

- И то правда: надо бы поменьше. Но для меня это радость. Да и зачем себя жалеть? В этом смысле я не поменяла своего образа жизни после болезни. Тем более что жизнь требует содержания. Нужно зарабатывать.

- Строительство дома в горах в Хосте (район Сочи. - Ред.) с видом на море по-прежнему отнимает много сил и средств?

- Стройка подходит к концу, уже обставляем дом мебелью. Я, кстати, сейчас нахожусь в своем доме в горах. Здесь отмечу день рождения вместе с дочкой Полиной, с Андреем (мужем) и моей подругой.

- На море ходите?

- Совершенно не хочется спускаться с гор на пляж, где толпы народа и орущие на детей взрослые. У меня на участке есть маленький бассейн. Мне этого достаточно.

- Часто после серьезной болезни люди переосмысливают свою жизнь, по-другому оценивают события из прошлого. С вами это случилось?

- Безусловно, размышления по этому поводу появились, но кардинально отношение к жизни не поменялось. Обострились мысли о том, что надо бы о себе подумать и своим здоровьем заняться, хотя я спокойно размышляю о том, чем заканчивается жизнь. И для меня не было неожиданностью, что с годами появятся проблемы со здоровьем и болячки.