Человек, несоразмерный своему времени

Михаил Горбачев. Фото: Юрий Лизунов/ТАСС

Даже ничтожный в сравнении со Сталиным Никита Сергеевич Хрущев понимал масштаб времени и роли, которую ему это время уготовило. И изо всех сил тащил этот непомерный груз, оставив после себя Гагарина, Карибский кризис и кукурузные поля за полярным кругом.

А Михаил Сергеевич был человеком мелким. Ему на престоле великой империи было неуютно и страшно. И он бросил его, как только представилась первая возможность.

Всякий сталкивается в жизни с ситуацией, когда приходится выбирать между тем, что «ты - должен» и «ты - хочешь». Горбачеву понятие долга образца XX века было глубоко чуждо. Он всегда выбирал второе.

Но Михаил Сергеевич, максимально не соответствовавший своему времени, удивительным образом оказался предтечей нового XXI века. Века, который утверждает, что человек «должен» прежде всего себе, потом - семье. А такие понятия, как Родина, государство, народ, история, Бог, объявлены химерами, уделом безумных маргиналов, склонных к насилию.

И то, что Горбачев так и умер, не раскаявшись в том, что развалил великое государство, является приметой именно этого мелкого и ничтожного XXI века. Где нет покаяния, там нет и Бога.