«Мячи на месте»: Сбросившая 5 кило Седокова показала фигуру в голом купальнике

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Седокова недавно похвасталась результатом похудения: за месяц она сбросила пять килограммов. Певица сфотографировалась в купальнике телесного цвета, практически сливающемся с цветом ее кожи. Артистка продемонстрировала на камеру пышные ягодицы и поделилась снимком в соцсетях.

- Для тех, кто переживал. Мячи на месте, - подписала снимок Анна, намекнув, что ее грудь и ягодицы не уменьшились после похудения.

Артистка продемонстрировала на камеру пышные ягодицы. Фото: соцсети.

Поклонники уверены, что так быстро преобразиться исполнительнице помогла липосакция. 39-летняя Седокова сейчас живет в США, где процедура откачивания жира считается нормой. Сама же Анна уверяет, что это – результат жесткой диеты и интенсивных занятий спортом.

Ранее в своем блоге Седокова рассказывала, что заставило ее похудеть. Приехав в США, Анна перестала гастролировать и давать концерты. Звезда расслабилась, стала налегать на гамбургеры и картошку фри. Как результат – поправилась до 73 кило.

- Вы бы видели мое лицо, когда я подходила к зеркалу и видела там свое отражение. 73,5 килограммов. Картошечки, спагетти, хлеба, булочек и всей вкуснятины. А потом видео, как я дарю щенка. На нем я предстала в весе 73 килограмма, - написала Седокова.

Увидев это видео, хейтеры принялись обзывать Анну толстой. Певица не выдержала прессинга и решила заняться спортом.

- Я сбросила пять килограммов за 2,5 недели и решила, что достаточно. С 7 августа началась моя новая жизнь. Каждый день с 7 утра на пробежке. Я знаю, что не могу себя опять подвести, - заявила Анна.

Недавно Седокова решила радикально сменить имидж. Она рассталась с привычным рыжим цветом волос и перекрасилась в блонд.

- Я блондинка. Минус пять килограммов с того момента, как месяц назад пресса написала, что я на массе. Да я на ней была, вы правы. Спасибо. Ем один раз в день, но вкусно. Хожу минимум 12000 в день, каждый день увеличивая количество шагов на 100. Потому что я хочу быть лучше себя вчерашней. Каждый день. Тренируюсь пять раз в неделю. Нет никаких волшебных таблеток. Просто однажды ты подойдешь к зеркалу и скажешь: «Все достаточно», - призналась певица.