Байден заявил, что США переживают переломный момент

Джо Байден официально подал заявку на участие в президентских выборах в 2024 Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден считает, что на данный момент Соединенные Штаты проходят через переломный период, и его исход определит, что произойдет и со страной, и с ее гражданами в дальнейшем.

По крайне мере именно так глава Белого дома высказался во время своего выступления в Филадельфии, основной темой которого стало противодействие республиканцам и защита демократических ценностей.

– Я считаю, что Америка находится в переломном моменте, это один из тех моментов, когда определяется, каким все будет в будущем. И сейчас Америка должна выбрать: двигаться вперед или назад, выстраивать будущее или быть одержимой прошлым, быть страной надежды, единства и оптимизма или же страной страха, раскола и тьмы, – заявил американский лидер.

Кроме того Байден обрушился с критикой на республиканцев, которые, по его мнению, являются «воплощением экстремизма» и не уважают ни Конституцию, ни волю большинства.

Байден подчеркнул, что движение MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»), возглавляемое экс-президентом США Дональдом Трампом, это далеко не вся Республиканская партия, однако простые республиканцы находятся под влиянием Трампа, либо запуганы им.

Совсем недавно на сайте американского избиркома появилась информация о том, что Джо Байден и Камала Харрис официально подали заявку на участие в президентских выборах в 2024 году, так что заявления Байдена - это самое начало, и в ближайшем будущем всех ожидает масса интересных высказываний как от него, так и от его главного оппонента Дональда Трампа.