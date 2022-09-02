В Калифорнии из-за дефицита электроэнергии просят не заряжать электромобили

Mестные власти сочли отказ от зарядки электромобилей одним из важнейших способ экономии энергии Фото: REUTERS

На прошлой неделе законодатели американской Калифорнии утвердили закон, согласно которому в этом штате начиная с 2035 года будут запрещены продажи авто с двигателями, работающими на бензине и дизтопливе. Таким образом в Калифорнии намерены бороться с вредными выбросами в атмосферу.

Но сразу после этого местное правительство обратилось к жителям с просьбой отказаться от подзарядки уже имеющихся у них электромобилей.

Причиной является неспособность энергосистем справиться с пиковым потреблением электроэнергии, ожидаемым в преддверии Дня труда. Длинные выходные кто-то будет проводить дома, используя кондиционеры и другие электроприборы, а кто-то устремится на природу или в гости, для чего автовладельцам понадобится подзарядить свой электромобиль.

Казалось бы, в солнечной Калифорнии электроэнергии должно быть с избытком, ввиду того что там активно используются солнечные батареи, но производство тока в период с 16 часов и до утра резко снижается. И происходит это по вполне понятным и давно известным причинам – Солнце просто садится и уходит за горизонт до следующего утра.

Теперь же местные власти сочли отказ от зарядки электромобилей одним из важнейших способ экономии энергии, чем окончательно запутали граждан, то призывая их пересесть за руль электромобилей, то отказаться от поездок на них.