Ох уж эти "коварные русские": как Киев врет украинцам и Западу о ситуации на Запорожской АЭС

ЗАЭС находится под контролем российских военных, которые осуществляют охрану и безопасность станции Фото: REUTERS

Обычно рациональный и логичный Запад теряет все эти качества, как только речь заходит о России и Украине. И здесь Лондон, Берлин, Вашингтон, Париж и остальные центры западной силы готовы воспринять и руководствоваться в своей деятельности уже не логикой, а любой ахинеей. При этом, обеление Украины и очернение России давно уже вышли за пределы даже самой буйной фантазии, сохраняющей мало-мальские признаки рассудка и ушли в беспредельный маразм. Лучше всего это иллюстрирует вчерашняя ситуация с десантом и попыткой захвата украинским спецназом Запорожской АЭС.

Оставим в стороне мотивы и особенности проведения операции, закончившейся полным крахом. Тут уже военные эксперты все разложили по косточкам. Но как эта ситуация сейчас подается Киевом м его штатными и внештатными пособниками на поле информационной войны?

Итак, ЗАЭС находится под контролем российских военных, которые осуществляют охрану и безопасность станции, присутствует там и группа военнослужащих-специалистов радиационной, химической и прочих видов защиты от оружия массового поражения.

Но российские войска провокационно обстреливают ЗАЭС, где находятся: а) российские войска, б) группа гражданских специалистов "Росатома", в) сама АЭС, являющаяся гигантским источником опасности в случае чрезвычайной ситуации. Кроме этого, российские войска почему-то регулярно обстреливают мирное населенгие и кварталы освобожденного ими Энергодара по соседству с АЭС.

Пока все укладывается в укрологику "сами себя обстреляли", которой весь мир Киев "кормил" на протяжении 8 последних лет. Бред, но уже привычный. Но тут на ЗАЭС выезжает миссия МАГАТЭ. И что делают "коварные" русские?

"Коварные" русские зачем-то высаживаются на побережье водохранилища, чтобы военной силой захватить Запорожскую АЭС, при этом, явно имея намерение уничтожить существующую там русскую военную охрану и захватить гражданских и группу МАГАТЭ в заложники. Вопрос – зачем? Если русские уже там все это время? Ладно, следующий этап, открывающий новые масштабы украинского дебилизма – если "коварные" русские и так на ЗАЭС и передвигаются по дорогам и т.д., то зачем еще более "коварным" русским садиться на какие-то плавсредства и высаживаться на берег в нескольких километрах от ЗАЭС?

Но сюжет продолжает лихо закручиваться и дальше так, что "кондиционеры" и "сами себя обстреляли" начинают тихо подвывать от бессильной зависти. Первые "коварные" русские поднимают спецназ, в воздух взмывают ударные вертолеты Ка-52, чтобы уничтожить "коварных" русских высадившихся десантом на берег. Мочилово идет не по-детски, убиты десятки спецназовцев десанта, потоплены, как сообщает Минобороны России, две баржи, на которых около 300 "коварных" русских, пробравшихся перед этим на подконтрольный Киеву берег водохранилища, намеревались высадиться рядом с Запорожской АЭС.

В итоге десант русских уничтожается русскими же, группе МАГАТЭ никто не препятствует, ядерная катастрофа предотвращена русскими (право слово, я уже запутался, какими именно, понимаю только, что наши победили, а какие из наших – уже не важно), а Киев имеет бледный вид. Нет, не потому, что не удалась изначально запланированная провокация, а потому что эти русские (Oh, these Russians! – как пела одна популярная в период моей юности группа) – они очень коварные. И наверняка британская разведка, которая уже перещеголяла британских ученых, вскоре подтвердят именно эту версию произошедшего.

Кстати, на Украине уже попытались перевести внимание с этой истории и с катастрофических предварительных итогов наступления на Херсон и на ЗАЭС, но уже в другом аспекте. Сейчас на Украине всячески разгоняются фейки, что российские военные пытают и насилуют украинский персонал АЭС. Известную фейкометчицу Денисову уволили, но дело ее живет.

Осталось только предположить, что настоящую делегацию МАГАТЭ "коварные русские" расстреляли в подвалах Лубянки ЗАЭС и подменили русскими двойниками. Не удивлюсь, если уже сегодня (или после доклада директора МАГАТЭ) эта версия займет свое достойное месту в украинском паноптикуме.