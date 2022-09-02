G7 планирует ввести потолок цен на топливо из России: кто выиграет и проиграет от такого решения

2 сентября министры финансов стран "Большой семерки" будут решать на своей встрече вопрос о введении "предельных цен на закупку нефти у России". Фото: Shutterstock

ОБЕЩАЛИ? – ЖЕНИТЕСЬ!

Сегодня – знаменательный для Запада день. "Битва против Путина" вступает в решающую стадию и должна закончиться полным поражением России. Ну, это они так думают. Предыдущие семь пакетов санкций ничему этих "аналитиков" не научили. Сегодня министры финансов стран "Большой семерки" (собственно, уже и не такой большой, по сравнению с ШОС, например, или даже БРИКС) будут решать на своей встрече вопрос о введении "предельных цен на закупку нефти у России".

Белый дом в лице воплощения домовенка Кузи в реальности (к сожалению, сия черная афролесбиамериканка не обладает и сотой доли обаяния и харизмы данного мультперсонажа) уже заранее отчитался о невиданном успехе данного начинания, предложенного администрацией США. Естественно, успехе грядущем. Искусству "неизбежных грядущих перемог" американцы уже достаточно давно научились у украинцев. как и логическим парадоксам, на которые они просто не обращают внимания.

- Президент Байден и лидеры G7 поручили изучить механизм установления глобального предела цен. Это коснется российской нефти и нужно для лишения Путина его основного источника дохода и снижения цен на российскую нефть, чтобы помочь смягчить воздействие путинской войны. Это будет обсуждаться на этой неделе на встрече министров финансов G7 в пятницу, - заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. - Мы считаем, что это самый действенный способ сильно ударить по доходам Путина. И это приведет не только к падению путинской нефти, но и к падению мировых цен на энергоносители.

Ее слова подтвердила и глава Минфина США Джанет Йелле, рассказавшая, что по этому вопросу удалось достичь "существенного прогресса", правда, уклонившаяся от каких-либо подробностей и даже не намекнувшая на конкретные пределы "ценового потолка".

Удивительно во всей этой ситуации не это, а то, что они все на Западе думают, будто Россия покорно подставит шею под эти санкции и начнет наконец-таки рыдать, выпрашивая послабления.

У РОССИИ СОБСТВЕННАЯ … ПОЗИЦИЯ

В России уже отреагировали на эту инициативу, попытавшись разъяснить американцам ущербность их логических построений.

- Да, пришлось за последние месяцы переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются. Тут периодически какие-то фантазии с западной стороны слышны, что цены ограничить, какие-то потолки ввести. Ну не хотят покупать, пусть не покупают! – терпеливо, как умственно отсталым детям разъяснил логику ситуации помощник Президента РФ Максим Орешкин и привел конкретный пример из уже состоявшегося опыта. - Как с тем же «Северным потоком» - обязательство немецкой стороны следить за состоянием турбин. Отвезли в Канаду, она там застряла. Ну не хотите - не надо! Большой потребности в условиях переизбытка иностранной валюты и наличия других партнеров – азиатских, арабских, латиноамериканских – продавать у России нет. Мы видим, что это больше вызывает проблем у покупателей энергоресурсов, чем у России как у продавца.

Не подействовало. Не убедил…

- Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях, - еще раз, специально для невменяемых объяснил зампред Правительства России, более восьми лет бывший министром энергетики России Александр Новак. И снова не зашло.

Как еще им объяснять, голову сломаешь, а не сможешь. Ну, допустим, введут. Хорошо. Но в этом будут участвовать только те, кто подпишет такое соглашение или вступит в данный сговор. Вряд ли Индия, Китай или та же Япония пойдут на такие шаги. Нет, Япония, она просто в раздрае сейчас, конечно: с одной стороны, Токио в той же "семерке" есть, но с другой - японские компании так вцепились в "Сахалин-2", даже после изменения правил игры, согласившись на все условия, причем при полной поддержке правительства, что этот кусок от них могут оторвать только вместе с их зубами и челюстями. Индию, Китай, другие страны региона нынешняя ситуация вполне устраивает: газ, хотя и дорог, но им Россия продает с дисконтом, так что они не просто обеспечили себя необходимым энергетическим сырьем, но и остаются в финансовом выигрыше. Индия перепродает российскую нефть уже без дисконта, а Китай отправляет в Европу танкеры-газовозы с СПГ, который впаривает европейским лохам с прибылью для себя. Тем более, что Россия строит по совместным проектам и новые газопроводы в КНР.

В отличие от математики, здесь минус на минус плюса не дает.

СОРОКА-ВОРОНА: ЭТОМУ ДАЛА, ЭТОМУ ДАЛА, А ЭТОМУ – В МИНУС

А что будет дальше? А дальше Россия перестанет поставлять нефть в Европу. И ее станет там меньше. И, вообще, на рынке нефти немного меньше станет. Некритично, но цены на рынке это обстоятельство явно подстегнет. Ну не бывает так, чтобы дефицит дешевел. Так только в СССР было с официальными ценами. Но при этом на "черном" рынке цены на такой дефицит все равно росли, причем, опережающими темпами. То есть страны-производители нефти явно будут в шоколаде, могут даже немного прикрутить добычу, но не факт. Но могут. Все равно денег будут получать больше, как это уже произошло с "Газпромом", насчитавшим за первое полугодие рекордную прибыль и пообещавшим рекордные дивиденды. Кстати, после заявления Новака рыночек, как любят говорить некоторые эксперты, уже сразу "порешал" – акции российских нефтяных компаний скакнули вверх: "Лукойл" прибавили 7% к стоимости, "Башнефть" - +5%, а "Роснефть" тоже прибавила, пусть и не так много – 1%.

Кстати, после ведения "потолка цен на российскую нефть" и общего ее подорожания цены на нефть для Китая и Индии тоже вырастут, хотя дисконт все равно останется. Причем, Россия перенаправила в Азию не только нефть и газ, но и уголь, и другие ресурсы.

Для США эта инициатива несет мало негативных последствий. А вот Европа, как потребитель нефти, от такого решения Белого дома останется снова только в полном минусе. Как это уже произошло с газом. А вот нефтяники и прочие энергетики США получат много-много жирных "плюсов". Резко повысится рентабельность сланцевой американской нефти.

А в Европе, опустошая свои кошельки, пусть и дальше думают, что это Вашингтон так воюет с Путиным и "плохой Россией". Тем более, что "домовенок" Некузя уже доказала свою тупость и продолжит говорить любую чушь, какую ей напишут.