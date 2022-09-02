ВСУ убили 13 сотрудников МЧС ДНР, что вытаскивали раненных из-под завалов

СК России продолжает фиксировать факты преступлений, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения Фото: REUTERS

СК России возбудил уголовное дело «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» по факту гибели 13 сотрудников МЧС ДНР в результате преступных действий украинских националистов.

1 сентября военнослужащие ВСУ вели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в селе Рубцы Краснолиманского района Донецкой Народной Республики. Местные жители вызвали на место спасателей, что принялись вытаскивать из-под разрушенных стен женщин и детей. В этот момент ВСУ нанесли очередной удар по тем же координатам.

«В результате этого погибли 13 и получили ранения 9 сотрудников МЧС ДНР, которые выполняли поисковые и аварийно-спасательные работы», - сообщили в СК России.

Кроме того, следователями СК России возбуждены еще три уголовных дела в отношении военнослужащих 30-ой отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54-ой отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ по фактам совершения в период с 26 по 31 августа 2022 года артиллерийских атак из тяжелых видов вооружения населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Следствием установлено, что в результате обстрелов украинскими националистами городов Донбасса 7 мирных жителей погибли, 24 человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения, повреждены 34 дома и объекта гражданской инфраструктуры, среди которых здание школы.

В следствии отметили, что все перечисленные выше военнослужащие ВСУ являются серийными убийцами, так как аналогичные уголовные дела по ним возбуждаются не впервые.

СК России продолжает фиксировать факты преступлений, совершенных украинскими националистами в отношении мирного населения.