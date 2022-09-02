Три важных момента, которые помогут понять, что ребенок стал хуже видеть

Дети редко могут сформулировать жалобы на свое зрение. Кроме того, у детей нет сравнительной нормы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Нагрузка на глаза детей сегодня очень серьезная, - говорит Елена Полунина, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук. - Гаджеты, школьные нагрузки, которые нередко также становятся причиной ухудшения зрения у детей. Сам ребенок может не понять и не почувствовать ухудшение из-за того, что оно возникает постепенно и незаметно для него, а вот признаки, которые этому будут способствовать будут появляться обязательно. И важная задача родителей - не пропустить их. И при малейших подозрениях идти к офтальмологу.

Почему это важно: во-первых, без лечения болезни глаз у детей могут быстро прогрессировать, во-вторых, в процессе взросления для полноценного развития ребенку необходимо качественное зрение. Поэтому очень важно не только наблюдать за ребенком при высоких зрительных нагрузках, но и принимать предупредительные меры, чтобы как можно дольше сохранить здоровье его глаз.

НЕ ЖДИТЕ, ПОКА РЕБЕНОК ПОЖАЛУЕТСЯ

Маленькие дети редко могут сформулировать жалобы на свое зрение. Кроме того, у детей нет сравнительной нормы: то есть имеющееся зрение, как нормальное, так и сниженное, дети воспринимают как должное. Им не с чем сравнивать, поэтому жалобы от детей на плохое зрение - очень редкое явление. И не стоит дожидаться, пока сам ребенок вам пожалуется.

1. Вне зависимости от возраста/жалоб проходите регулярное (раз в полгода или год в зависимости от возраста и сопутствующих проблем) офтальмологическое обследование. Особенно школьникам.

2. Обращайте внимание на то, на каком расстоянии ребенок смотрит телевизор, держит в руках гаджет, склоняется к тетрадке.

3. Отмечайте важные признаки: если ребенок начал щуриться при просмотре телевизора, сделал на телефоне крупный шрифт. Проанализируйте - на каком расстоянии рассматривает вещи и как он делал это раньше. Если расстояние сократилось - это тревожный звонок. Любое отклонение обязательно проявляется, вопрос, насколько вы внимательны.

Елена Полунина, врач-офтальмолог

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

Начальная стадия любого заболевания поддается лечению лучше, чем запущенная. Поэтому важно помнить:

* Обязательно установите правила гигиены зрительной нагрузки для ребенка. Не стоит разрешать детям увлекаться гаджетами долгое время, установите ежедневный лимит и частоту обязательных перерывов. Если разрешенное время превышает 45 минут, то лучше разделить это время.

* Это же правило касается уроков. Не стоит заставлять несколько часов подряд делать домашние задания. Делайте перерыв между уроками, особенно, между предметами, где надо много писать или читать.

- Думать, что это возрастные проблемы, которые пройдут сами собой не стоит, - говорит Елена Полунина. - Не пройдут. Более того, чем дольше вы не будете предпринимать никаких мер, тем хуже будет становиться ситуация. У многих родителей существует страх, что назначение очков и лечение у врача может привести к ухудшению зрения ребенка, тем более что в свое время многие современные родители проходили регулярное лечение с назначением очков, а зрение только ухудшалось. Но современные технологии не стоят на месте, сейчас существуют методы лечения, очки и линзы, созданные специально, чтобы замедлить ухудшение зрения, и они продолжают совершенствоваться. Самое правильное, что может сделать родитель, это ежегодно проводить обследование своего ребенка (школьникам начальных классов я рекомендую проводить обследование каждые полгода) у офтальмолога. Даже при отсутствии жалоб. Это предупредит развитие нежелательного заболевания, а также сохранит здоровье глаз вашего чада. Помните: это ваш ребенок, и он только в начале своего жизненного пути, а глаза – это главный орган, который помогает нам воспринимать мир и ориентироваться в нем.