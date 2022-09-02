Анналену Бербок "вырвали из контекста"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказалась о приоритете украинских интересов перед немецкими. Фото: REUTERS

Немецкая пресса очень обиделась на то, что мы в России заметили, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказалась о приоритете украинских интересов перед немецкими. Очень сильно возбудились Министерство иностранных дел ФРГ и немецкое издание "Шпигель" ("Зеркало").

- Это видео вырвано из контекста и распространяется пророссийскими аккаунтами, - объяснил МИД Германии слова главы ведомства Анналены Бербок и объявил скандал делом рук "кремлевской пропаганды". Мол, это все "российская дезинформация и мгновенный кибер-суд".

Прекрасное объяснение, если учесть, что аргумент "журналисты все не так поняли и переврали" тут не проходит ни разу. Видео совершенно четко показывает, что фрау-мадам никто не провоцировал, не корректировал ее речь, а она сама все это произнесла, причем, совершенно осознанно, явно преследуя какую-то цель.

По идее, нам должно на этом месте стать стыдно. Но почему-то не становится. Во-первых, потому что ничего про контекст сам МИД ФРГ ничего не разъяснил. А, во-вторых, потому что посмотрели мы этот контекст – и ровным счетом ничего не изменилось. Пожалуйста, можете ознакомиться.

- Если я обещаю народу Украины: "Мы будем рядом, пока мы вам нужны", то я хочу это выполнить. И неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание украинцам, - вот что сказала Анналена. - Вот почему для меня важно всегда говорить крайне откровенно и понятно. А это значит, что я должна быть уверена, что каждая мера, которую я предпринимаю, останется, пока я нужна Украине.

- Скоро зима, и мы, демократические политики, столкнемся с критикой. Люди выйдут на улицы и скажут: "Мы не можем оплатить счета за электричество", - продолжила она далее в той же речи. - А я отвечу: "Да, знаю. Мы окажем вам соцподдержку". Но я не скажу: "Ну хорошо, тогда снимем санкции против России". Мы будем с Украиной, а это значит, что санкции останутся и на зиму, даже если нам, политикам, придется очень нелегко.

Гениально. Даже еще лучше. Счета за электричество не смогут оплатить рядовые немцы, население. А нелегко от этого придется политикам и министрам. Железная логика у фрау-мадам! Просто стальная.

Нет, я бы понял и проникся, если бы, например, в Италии в многометровой очереди на улице за бесплатным хлебом можно было бы встретить премьер-министра Марио Драги. Или вот Борис Джонсон порекомендовал своим соотечественникам покупать новые электрочайники за 20 фунтов. Дескать, они позволяют сэкономить до 10 фунтов стерлингов в год, и всего за 2 года такая покупка своей экономией окупит расходы. Почему-то промолчал, что счета за электричество вырастут на днях до 3500 фунтов за год, а весной могут и до 7 тысяч. Но какова экономия от чайника?! Вы только прикиньте. Пишут, что британцы, у которых от роста тарифов, чрезвычайно разыгралась фантазия и воображение, уже посоветовали Джонсону на себе испытать 1000 и один способ использования чайника, не связанный с его прямым функционалом, предусмотренным производителем. Некоторые из которых столь же и забористые, сколь и нецензурные.

Или, например, подчиненные главы МИД Великобритании Лиз Трасс, что на днях может стать премьер-министром Соединенного Королевства, так пережимали за нелегкую жизнь британцев, что взяли самолет премьер-министра Бориса Джонсона и устроили на нем замечательную прогулку с выпивкой в небесах. И набухъались, и налетались, причем за госсчет. Стоимость прогулки составила 50 тысяч фунтов. Так переживали, бедные, так переживали. А цена их прогулки – это аж целых 2500 новых электрочайников, которые так усиленно рекламировал премьер.

Да что там далеко ходить за примерами! Олаф Шольц недавно признался, что каждый день принимает душ. Возможно, даже два раза в день. И то тогда, когда немцам советуют использовать мокрую тряпочку для обтираний, да и то раз в неделю. Наверное, и сама Анналена моется под душем. И очень переживает при этом за немцев, столкнувшихся с трудностями. И никак иначе. И ведь ни одного слова, что она действительно будет учитывать интересы немецкого населения Анналена так и не произнесла. Тут даже "кремлевская пропаганда" бессильна. Пытайте ее, забивайте гвозди, рвите ногти клещами, как это делали гитлеровцы в Великую Отечественную или инквизиторы много раньше, не добьетесь вы от фрау Бербок такого признания.

Какой предельно откровенный цинизм! Олаф, Олаф, вот что по-настоящему смешно. Все-таки какой-то очень своеобразный юмор у немцев.