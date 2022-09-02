Главный детский специалист Минздрава дала рецепты правильного питания школьников

Не пропускайте завтраки! Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Чтобы хорошо учиться, надо правильно питаться, - уверена главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. - И, действительно, существуют проверенные «рецепты» правильного питания для школьников.

1. Не пропускайте завтраки!

Если ребенок постоянно не хочет есть по утрам, отказывается от горячих домашних завтраков, подумайте, почему это происходит. Возможно, виноват слишком поздний и сытный ужин или отсутствие физической нагрузки в течение дня. Здоровый ребенок просыпается утром голодным. Поэтому завтрак должен быть достаточно калорийным, сбалансированным, желательно белково-овощным. Например:

* омлет с овощами,

* овсяная каша,

* вареное яйцо с гренками из цельнозернового хлеба.

2. Соблюдайте режим питания.

Хорошо (и очень важно), если ребенок привыкнет завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время. Примерно 30% от суточного потребления калорий должно приходиться на завтрак, 40% – на обед, 10% – на полдник, 20% – на ужин. Между приемами пищи могут быть легкие перекусы.

3. Замените вредные перекусы полезными.

Давайте ребенку в школу контейнер, наполненный полезными «вкусняшками», – морковкой, сельдереем, яблоками, сухофруктами, орехами. Допустимы батончики мюсли, но не конфеты и сладкие печенья.

4. Пейте чистую воду вместо пакетированных соков и сладких газированных напитков.

Это уменьшает риск ожирения, которым страдают около 20% российских школьников.

5. Следите за сбалансированностью рациона.

- Для высокой академической успеваемости каждому ученику необходимы белок и глюкоза, достаточное количество витаминов и микроэлементов, - говорит Лейда Намазова-Баранова. - В рацион ребенка должны входить овощи и фрукты, рыба и мясо, молочные продукты и зелень, яйца и нерафинированные масла. Все эти продукты позволяют успешнее справляться с повышенными нагрузками и способствуют лучшей успеваемости.