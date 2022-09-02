Песков - о новой книге «Путь Путина», которую презентовал Степашин: В Кремле знают об этой книге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В пятницу, 2 сентября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы.

- … Дмитрий Сергеевич, в Гостином дворе открылась 35-я Московская международная книжная ярмарка. Не планирует ли президент ее посетить, несмотря на большую загруженность? Она будет до 5-го сентября. В четверг, 1 сентября, эту ярмарку открыл председатель Российского книжного Союза, экс-премьер Сергей Степашин. Он считает, что это событие беспрецедентное в нынешних условиях. И в пятницу, 2-го, Сергей Вадимович презентовал книгу Рафа Гусейнова (в прошлом - журналиста «Комсомольской правды»), это беседы с Роем Медведевым, она называется «Путь Путина». В курсе ли вы, видели ли вы эту книгу? И как вообще относитесь к этому событию - президент и лично вы?

- Ну, вы знаете, что это не первая книга, где рассказывается о Владимире Путине, - заметил Песков. - Сам президент неоднократно уже высказывался о своем отношении к книгам про него.

В частности, он говорил, что ни одну из них не читал.

В то же время пресс-секретарь заметил:

- О существовании этой книги нам, действительно, известно.

(Кстати, это - совместный проект Союза Журналистов России, Национального исследовательского института развития коммуникаций и издательства «ВЕЧЕ». - А.Г.) Посещения книжной ярмарки в плане президента нет.

- И новую книгу Рафа Гусейнова президент тоже не будет смотреть? - уточнил я.

- Ну, по крайней мере, мне об этом неизвестно, - сказал Дмитрий Сергеевич. - Вряд ли - сейчас, с учетом (нынешних обстоятельств.)

- Спасибо!