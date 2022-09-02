Дмитрий Песков сообщил, что Путин вряд ли прочтет новую книгу о нем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В пятницу, 2 сентября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы

- … Дмитрий Сергеевич, в Гостином дворе открылась Московская международная книжная ярмарка. Не планирует ли президент ее посетить, несмотря на большую загруженность? Она будет до 5-го сентября. Это первое. И - второе. Вчера (в четверг, 1 сентября) эту ярмарку открыл председатель Российского книжного союза, экс-премьер Сергей Степашин. Он считает, что ярмарка беспрецедентная в нынешних условиях. И сегодня Сергей Вадимович презентует книгу Рафа Гусейнова (в прошлом журналиста «Комсомольской правды»), это беседы с Роем Медведевым, она называется «Путь Путина». В курсе ли вы, видели ли вы эту книгу? И как вообще относитесь к этому событию - президент и лично вы?

- Ну, вы знаете, что это не первая книга, где рассказывается о Владимире Путине. Сам президент неоднократно уже высказывался о своем отношении к книгам про него. В частности, он говорил, что ни одну из них не читал.

О существовании этой книги нам, действительно, известно. Посещения книжной ярмарки в плане президента нет.

- И новую книгу Рафа Гусейнова тоже не будет смотреть?

- Ну, по крайней мере, мне об этом неизвестно. Вряд ли - сейчас, с учетом (нынешних обстоятельств.)

- Спасибо!