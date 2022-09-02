Без теста на коронавирус не кладут в больницу: Рассказываем, какие права есть у пациентов

В России продолжается подъем заболеваемости ковидом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НЕТ ПЦР - НЕ ВОЗЬМУТ НА ОПЕРАЦИЮ?

В России продолжается подъем заболеваемости ковидом. За последние сутки, к утру 2 сентября, официально зарегистрировано более 50 тысяч новых заражений. Роспотребнадзор считает, что введение жестких ограничений сейчас не требуется. Болезнь протекает относительно «мягко», летальность невысокая. Людям из групп риска (пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями) официально рекомендуется лишь надевать маски в общественных местах. Ну и, конечно, всех призывают пройти вакцинацию.

В таких условиях, когда многим кажется, что пандемия уже отошла на дальний план, большинство пациентов с изумлением узнают об особом требовании для плановой госпитализации. А именно: если вам нужна плановая (не экстренная) операция, курс лечения в больнице или обследование в стационаре, то понадобится предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Причем, вовсе не факт, что этот тест вам сделают в той же больнице или районной поликлинике бесплатно.

«Во Всероссийский союз пациентов (ВСП) поступают массовые обращения граждан, столкнувшихся с проблемами при плановой госпитализации в стационары РФ по полису ОМС», - сообщают в общественной организации. В больницах требуют предъявить ПЦР-тест на возбудителя COVID-19 и при этом не предлагают сдать его бесплатно. В оправдание медицинские организации ссылаются, что «на 2022 год бюджет на эти цели не заложен».

В ответ на запрос ВСП Минздрав пояснил, что необходимые средства на самом деле выделены. Более того, требовать сдачи теста больницы вправе отнюдь не всегда и не у всех. «КП» выяснила, какие правила действуют на сегодня. И как себя вести пациентам, чтобы получить медпомощь без задержек и лишних трат.

ТРИ ПОВОДА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

- Требование у всех пациентов теста на COVID-19, в том числе и в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции, при плановой госпитализации незаконно. Тем более на платной основе, - подчеркивает замруководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова.

Эксперт назвала три случая, когда по правилам обязательно проводится тестирование на коронавирус.

1) Если у человека наблюдаются симптомы острого простудного заболевания.

2) У пациента уже диагностирован ковид, и тест нужен для оценки эффективности лечения (выделяется ли еще вирус).

3) Есть положительный результат экспресс-теста на коронавирус - тогда его требуется перепроверить более точным ПЦР-тестом

Все! Это исчерпывающий перечень.

Во Временном порядке приема пациентов медорганизациями в условиях распространения COVID-19 уточняется: ПЦР-тестирование проводится исключительно по медпоказаниям, которые определяет врач-терапевт (приемного отделения больницы. - Ред.). К числу показаний могут относиться, в частности, кашель, насморк, повышение температуры тела. Взятие биологического материала пациента с подозрением на ковид (мазки из носа и из горла) и проведение теста обеспечивает сама больница за свой счет.

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Положительный ПЦР - не преграда для экстренной и неотложной госпитализации

Если пациент находится в состоянии, когда есть угроза для жизни, то бесплатное тестирование на ковид проводится непосредственно в процессе экстренной госпитализации, поясняет эксперт по ОМС Всероссийского союза страховщиков, доктор медицинских наук Алексей Старченко.

- Положительный результат теста не может быть основанием для отказа в медпомощи! Пациента должны направить на лечение по профилю его основного заболевания (сердечно-сосудистые, диабет, онкологические и др.) с учетом сопутствующей ковид-инфекции, - подчеркивает специалист.

Если человеку требуется медпомощь в неотложной форме (то есть не экстренно, но все же оперативно), ее также должны оказать независимо от наличия теста и его результата, говорит Старченко.

- Скажем, курсовая химиотерапия и лучевая терапия, хирургические операции онкобольным относятся, скорее, не к плановой форме оказания медпомощи, а в большей степени к неотложной, - приводит пример эксперт. - Потому что промедление с лечением в таких случаях зачастую несет угрозу жизни онкопациента – растет опухоль, появляются метастазы. Похожие ситуации у пациентов с ишемической болезнью сердца, обострением сахарного диабета. Медпомощь им тоже носит характер неотложной, так как отсрочивание грозит декомпенсацией (серьезные нарушения в организме. - Ред.) и летальным исходом, - отмечает Алексей Старченко.

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Что делать пациенту, если он столкнулся с проблемами

При возникновении трудностей с госпитализацией из-за вашего ковид-статуса (отсутствие теста, положительный результат) эксперты по ОМС советуют сразу же обращаться в страховую компанию, выдавшую пациенту полис обязательного медстрахования.

«Ваш страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы с госпитализацией», - поясняют во Всероссийском союзе страховщиков.

Если вы уже оплатили в своей поликлинике ПЦР-тест для госпитализации, то можете обратиться к страховщику для решения вопроса о компенсации.

- Страховые медицинские организации при поступлении жалобы от пациента на понуждение оплаты ПЦР-теста готовы провести экспертные мероприятия и предписать работающей в системе ОМС медицинской организации вернуть затраченные деньги. Также при этом на медорганизацию могут быть наложены финансовые санкции за нарушение требований бесплатности и доступности медицинской помощи, - предупреждает профессор Алексей Старченко.

! Телефон «горячей линии» своей страховой медицинской организации вы найдете на полисе ОМС. Либо там будет указано название страховщика, по которому легко найти сайт компании с телефоном контакт-центра.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Что будет, если обнаружат ковид

Как решается вопрос с плановой госпитализацией, если ПЦР-тест на ковид дал положительный результат?

- Оказание плановой медицинской помощи пациенту, у которого диагностирована коронавирусная инфекция, может быть отложено до момента его выздоровления, - поясняет вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. - Если к этому времени период госпитализации (то есть срок, указанный в направлении на нее. - Ред.) просрочен, нужно обратиться к лечащему врачу для обновления направления. И после этого отправляться в больницу. Там при необходимости могут провести повторное ПЦР-тестирование для исключения вероятности распространения инфекции среди пациентов. Это обязаны сделать бесплатно, за счет средств ОМС. Такие правила действуют как для круглосуточного, так и для дневного стационаров.