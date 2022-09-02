Не борщ, а шедевр: какие народные традиции входят в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Украинский борщ был причислен к нематериальному наследию ЮНЕСКО. Фото: Shutterstock

Наши предки оставили нам в наследство произведения живописи и архитектуры, народные сказания и национальные танцы, рецепты блюд и даже способы охоты. Далеко не все нам удается сохранить, особенно то, что не всегда можно потрогать руками или запечатлеть на видео: шедевры культурного наследия могут быть нематериальными и исчезнуть с лица нашей планеты с последним обладателей знаний о них.

Именно поэтому в 2003 году ООН в лице своей специализированной организации по вопросам образования науки и культуры (ЮНЕСКО) не только приняла Конвенцию по защите нематериального культурного наследия, но и начала вести специальный список его объектов.

Сейчас он насчитывает несколько сотен культурных традиций народов мира. И порой попадание в этот список вызывает ожесточенные публичные споры между странами. Например, сразу несколько кавказских стран оспаривали между собой первенство в искусстве приготовлении лаваша, и когда ЮНЕСКО отдал приоритет Армении, все остальные остались смертельно обиженными. Та же история с борщом. Исконное русское блюдо, упоминавшееся еще в «Домострое», в этом году включено в список под флагом Украины, да еще и и с пометкой «находится под угрозой исчезновения». Неизвестно, кто грозится стереть из памяти людей рецепт борща, однако теперь, надо полагать, можно по этому поводу не волноваться. «Комсомолка» вспомнила некоторые другие нематериальные шедевры ЮНЕСКО, по поводу которых никаких споров быть не может.

Копытно-членистоногое

Если вы думаете, что креветок ловят исключительно при помощи сетей или специальных ловушкек, то ошибаетесь. Когда-то на всем фламандском побережье Северного моря их добывали, сидя на лошадях. Теперь рыбаки отправляются на лов креветок верхом только в бельгийском поселке Остдёйнкирке, только там местные жители сохранили такой необычный способ промысла. Раньше они использовали мулов, но лошади оказались более выносливыми и могли тащить за собой сети размером побольше. Сегодня в Остдёйнкирке такой вот конно-креветочный промысел практикуют всего двенадцать семей.

Искусство художественного свиста

Все пробовали, оказавшись в горах, громко кричать, чтобы услышать раскаты эха, многократно повторяющего лишь окончания слов. Испанцев, населявших в древности гористые Канарские острова, было немного, и общаться с обитателями соседних ущелий, они могли лишь громко крича. Но такие вот разговоры на повышенных тонах портило эхо. Тогда на канарском острове Гомера взяли или придумали особый язык – свистящий сильбо гомеро. Эхо свисту не помеха, и зная сильбо гомеро можно без проблем донести необходимую информацию даже до живущих по другую сторону гор. Сегодня этот язык сохранился только на острове Иерро. Он находится на грани исчезновения – при доступности мобильной связи свист оказался никому не нужен. Но ведь в горах можно оказаться и с разряженным мобильником.

Казахский рэп

Нью-йоркцы кривят душой, когда с жаром уверяют, что рэп и рэп-баттлы появилась на свет в 1970-х годах в их городе. Казахи с этим не спорят, хотя точно знают, что первые битвы рэперов проводились на их земле очень давно, когда своеобразные дуэли стали устраивать импровизаторы-акыны. Состязание двух акынов, аккомпанирующих себе на народных струнных инструментах, называется айтыс. Два сидящих друг напротив друга акына начинают исполнять песенный диалог, передавая очередь один другому, подхватывая слова оппонента. Тема айтыса может быть произвольной, но принято подразделять их на несколько видов: айтыс-загадка, айтыс-басня и айтыс-похвала. Победителем становится самый музыкальный, самый ритмичный и самый острый на язык акын. Говорят, что самые веселые и смешные айтысы происходят в паре «мужчина-женщина». Айтыс (или айтыш) распространен также в Башкортостане и Кыргызстане.

С корой падуба

Ни кока-кола, ни чай в Парагвае не прижились – до сих пор конкурентов там не имеет терере. Этот национальный парагвайский напиток приготавливают из сушеных молотых листьев и молодых веток дерева с названием падуб. Раньше заваривали терере горячей водой, но теперь настаивают на холодной, обязательно добавляют лед. Способ приготовления изменился после того, как в одну из войн солдаты не могли разводить костры, дабы не выдавать противнику своих позиций, настаивали ингредиенты водой из горных ручьев. В холодный терере можно добавить ваниль, корицу, лимонный сок, но чаще всего парагвайцы отдают предпочтение базовому составу настойки. Терере столь популярен, что в честь него в Парагвае даже учрежден национальный праздник.

Нечисть, прочь!

Перед началом месяца Рамадан в сенегальских деревнях, населенных представителями племени мандинго проходит ритуал инициации мальчиков. Канкуранг длится несколько недель, он призывает к торжеству порядка и справедливости, а заодно отпугивает злых духов. Его главным героем становится мужчина-канкуранг, полностью покрытый листьями цвета древесной коры, с двумя мачете в руках. Издавая пронзительные крики, он ходит по улицам, распугивая нечисть. Сопровождающие его мальчики, прошедшие процедуру обрезания, и их родители размахивают палками, но заодно еще и поют, а также стучат в там-тамы. Но мандинго в деревнях становится все меньше, и с каждым годом число населенных пунктов, где проводится канкуранг, сокращается.

Вопрос ребром

Почему в списке ЮНЕСКО нет российских традиций

Строго говоря, это не совсем так. К числу шедевров нематериального наследия причислены якутский эпос Олонхо и устная культура группы староверов под названием Семейские, проживающий в Забайкальском крае. Но, действительно, многие всем известные русские традиции вы в перечне не найдете. В разные годы звучали предложения внести в список шедевров устройство русской печи, новогодние традиции наших соотечественников, искусство приготовления салата «Селедка под шубой» или пельменей и даже таблицу Менделеева.

Ответ на вопрос прост. Все дело в том, что Россия в свое время не ратифицировала соответствующую конвенцию ЮНЕСКО. Известно, что наша страна вносила поправки в правила принятия тех или иных традиций, но они не были приняты. Поэтому Россия отказалась от участия в этом проекте и соответственно не может подавать заявки на включение новых шедевров. К слову, США и Великобритания тоже отказались от ратификации конвенции, и их традиции тоже не находятся под охраной международной организации.

И еще 10 признанных традиций разных стран

Белоруссия/Польша - культура древесного пчеловодства

Бразилия - танцевальное боевое искусство Капоэйра

Китай - пекинская опера

Финляндия - культура финской сауны

Франция - гастрономическое застолье

Грузия - многоголосое пение

Индия - йога

Италия - искусство изготовления скрипок в Кремоне

Южная Корея - заквашивание капусты Кимчи