Константин Хабенский: "Иронизировать, смеяться, ёрничать особенно на темы, связанные с военными действиями, с гибелью людей, недопустимо сегодня"

Худрук МХТ Константин Хабенский. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

2 сентября в Московском Художественном театре (в Камергерском переулке) прошел сбор труппы. Театр открыл 125-й сезон. Ритуал этого ежегодного мероприятия неизменный. В зрительном зале собираются артисты и сотрудники театра и поздравляют друг друга «с началом». Обязательно помянут ушедших. В прошлом сезоне не стало Анастасии Вознесенской, Сергея Сосновского, Евгения Сытого… И поздравят летних юбиляров. Этим летом юбилеи отметили Юрий Стоянов, Дмитрий Назаров, Ирина Мирошниченко… «От цифры в паспорте я аж присела, - призналась всегда искренняя Ирина Петровна, в июле народная артистка отметила 80-летие. - Но цифры могут быть какими угодно, я больше ориентируюсь на собственные ощущения. Чтобы чувствовать себя молодой, не надо смотреть в прошлое. Если смотришь в будущем и строишь планы, всегда будешь хорошо выглядеть».

Последним в зрительный зал зашел худрук МХТ Константин Хабенский - под бурные и продолжительные аплодисменты.

- Всю ночь писал тезисы для своего сегодняшнего выступления. Наконец надо входить в историю, - пошутил Хабенский. И сразу перешел на серьёз. - Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди, проливается кровь. Я обращаюсь к Московскому Художественному театру. Мы не обязаны комментировать ситуацию, которая происходит в нашей стране и в мире. Но мы должны эмоционально чувствовать эту ситуацию и передать нашу эмоцию зрителям.

В связи с этим считаю, что мы должны отказаться от некоторых премьер, запланированных ранее. Иронизировать, смеяться, ёрничать особенно на темы, связанные с военными действиями, с гибелью людей, недопустимо сегодня. Не та ситуация. Кое-что поменялось. И от многих планов мы отказались. Давайте дадим зрителям что-то другое – без глума и ёрничества. Это во-первых.

Вторая проблема, из-за которой пришлось перенести некоторые постановки, - сложности с авторскими правами. Это и американские названия и пьесы современных авторов, чьи наследники живут не в России. Но все когда-нибудь решится. Просто сегодня - это вопрос терпения и времени...

Вот с такими соображениями мы входим в юбилейный 125-й сезон. Ну а сам юбилей отметим через год, осенью 2023-го, с большой программой мероприятий. Уже подписан президентский указ о праздновании нашего юбилея.

Марина Зудина кокетничает с Филиппом Янковским. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Хабенский не стал конкретизировать и отвечать журналистам, какие именно запланированные постановки пришлось отменить и с наследниками каких авторов возникли проблемы. В его словах присутствовала акварельная неопределенность. Вроде бы сказал очень важные слова, но не хватило конкретики. Виртуозно прошел по острию ножа и удержал баланс, заняв нейтральную позицию. Видать, и вправду ночью писал тезисы.

Гораздо конкретней Хабенский был в анонсе ближайших премьер.

В конце сентября на Малой сцене МХТ выходит спектакль «Омон Ра» (по роману Виктора Пелевина) в постановке Михаила Рахлина. На 1 октября запланирована премьера «Новой оптимистической трагедии» в постановке Константина Богомолов. К трагикомедии Богомолова (так режиссер определил жанр) есть ряд вопросов, особенно в свете сегодняшней ситуации и слов Хабенского - "чтобы было без глума". Отвечать на вопросы Хабенский не стал: «пока не посмотрю прогон, мне нечего сказать». Известно лишь, что в спектакле заняты: Игорь Верник, Игорь Миркурбанов, Александр Семчев, Мария Фомина…

На сбор труппы в МХТ пришел Павел Табаков и сел в зале со своей бывшей девушкой актрисой Марией Фоминой. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На март запланирован «Дядя Ваня» в постановке Дениса Азарова. Кто будет играть Войницкого Константин Хабенский не назвал, не исключено, что сам.

Легендарный режиссер Анатолий Васильев возвращается в родные стены Художественного театра, где в 1970-е годы начинал свой творческий путь. В мае он поставит спектакль «Западная пристань» по пьесе французского драматурга Бернар-Мари Кольтеса.

Ирина Мирошниченко. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В репертуаре появится музыкальная постановка «Поколение Маугли» по мотивам книги Киплинга (режиссер Константин Хабенский). «Это первый репертуарный спектакль, который будет иметь благотворительную основу», - уточнил Хабенский. Деньги от спектакля пойдут подопечным его Фонда, который спасает детей и молодых взрослых с опухолями мозга. Первые показы - 29 и 30 октября, в них примут участие Данила Козловский и Паулина Андреева.

Спектакль «Не покидай свою планету» в октябре перенесут на Основную сцену МХТ. Это сценическая фантазия на тему «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери в постановке режиссера Виктора Крамера. Спектакль прежде шел в «Современнике».

Алла Сигалова поставит «Романс о влюблённых». Модный сейчас режиссер Юрий Муравицкий в феврале приступит к работе над «Как вам это понравится» по Шекспиру.

В ноябре на Малой сцене выйдет несколько премьер:

– пьесу «Полярная болезнь» современного автора Марии Малухиной поставит режиссер Марина Брусникина;

– Евгений Гришковец - автор и режиссер спектакля «Винни-Пуховские чтения» по книге Алана Милна в переводе Бориса Заходера. Как обещает Гришковец, это будет его лучшая постановка;

– питерский режиссер Александр Баргман поставит спектакль «На покое» по рассказам Александра Куприна. Заявку на эту постановку сделал народный артист Станислав Любшина, который в следующем году отметит 90-летие;

– Никита Кобелев готовит «Старомодную комедию» по пьесе Алексея Арбузова. В спектакле сыграет актерский дуэт Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой.

Будут еще и другие спектакли на Малой сцене и на Новой.

В октябре пройдет вечер Олега Ефремова – 1 октября 95 лет со дня его рождения. Все сборы пойдут в благотворительный фонд «Артист».

Хабенский сообщил журналистам, что пока не собирается снимать с репертуара спектакли, в том числе спектакль «Сережа» Дмитрия Крымова. Но новых постановок этого режиссера (Крымов уехал в Америку) по понятным причинам не будет.

В планах – гастрольная программа в зарубежные дружественные страны.