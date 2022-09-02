«Большая семерка» решила ввести потолок цены на нашу нефть: чем ответит Россия

В правительстве РФ уже заявили, что Россия вовсе не будет продавать нефть тем, кто потребует ограничения цены. Фото: Shutterstock

Министры финансов стран «Большой семерки» (туда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония) договорились ввести потолок цены на российскую нефть. Высоту этого потолка еще не определили, но в принципе вопрос решен.

На первый взгляд, это кажется абсурдом. Не только сам факт, что кто-то, наплевав на рыночные механизмы ценообразования, собирается диктовать нам, по какой цене мы должны продавать нашу же нефть. Абсурдной кажется и возможность практической реализации этого ограничения. Крупнейшие покупатели нашей нефти — Индия и Китай. С чего бы им брать под козырек, тем более, что для них мы поставляем нефть с ощутимым дисконтом.

Но на самом деле морские перевозки нефти (а именно этого направления касаются ограничения) — штука более сложная, чем просто договоренность между продавцом и покупателем.

- На самом деле это очень серьезная проблема, - сказал KP.RU член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. - Страны «семерки» спекулируют на том, что им принадлежит вся система страхования нефтяного фрахта. Манипулируя этими возможностями, они будут требовать снижения цен на российскую нефть или будут вводить такие условия страхования для тех, кто перевозит российскую нефть, что нам это может оказаться просто невыгодно, это съест все прибыли. Подобные ограничения, связанные с тем, что Западу принадлежит вся страховка судов, действуют уже достаточно давно и бьют по нашему объему поставок по Северному морскому пути. Там как раз введены такие ставки страхования, что они делают невыгодными перевозки.

И действительно, в перечне антироссийских мер «Большой семерки» содержится и запрет страхования судов, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного уровня.

- Все крупные страховые компании, работающие в сфере морских перевозок, либо из стран, входящих в «Большую семерку», либо из стран, находящихся в зоне ее экономического и политического влияния, - пояснили в логистической компании «Агентство ВТН». - Это американские The Hartford и Great American Insurance Group, французская AXA, швейцарская Chubb, немецкая Allianz... Есть крупная китайская компания Ping An Insurance, но она специализируется на страховании жизни членов экипажа и сотрудников, сопровождающих грузы.

Специализированные интернет-СМИ еще с мая обсуждают проблему давления на Россию через западный страховой бизнес. Так, например, в статье на сайте profinance.ru отмечается, что страхованием нефтеперевозок (сюда входит не только страхование груза и судна, но и возможного вреда окружающей среде) в случае отказа западных компаний могли заняться страховщики из Индии, Китая и России.

Накануне, 1 сентября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия вообще не будет продавать нефть тем, кто потребует ограничения цены. Это приведет к тому, что страны из зоны влияния «Большой семерки» просто не получат нефть. А если Россия не будет продавать нефть, то ее на рынке станет меньше — следовательно возрастет цена, об этом говорил KP.RU ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович.

В ответ на такую угрозу «семерка» призвала нефтедобывающие страны увеличить добычу — чтобы не дать ценам повыситься и чтобы иметь возможность обойтись без российской нефти. Вопрос теперь в том, послушаются ли.