Герои спецоперации «Z»: младший сержант Лисовенко взял командование на себя и отразил атаку диверсантов

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Геройство побеждает храбрость, терпение – скорость, рассудок – ум, труд – лень, история – газеты», - повторял генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. Во время походов он напутствовал своих подчиненых словами: «Воевать не числом, а умением».

СПАС В БОЮ РАНЕНОГО ТОВАРИЩА

Сержант Евгений АБРАМОВ

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир отделения самоходно-артиллерийского взвода сержант Евгений Абрамов вместе с вверенным ему отделением выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Действуя в составе расчета боевой машины пехоты, в ходе боя Абрамов точными попаданиями уничтожил 2 вражеские БМП и до 15 националистов. Противник, стремясь замедлить наступление российских десантников, открыл минометный огонь по позициям наших подразделений. В результате очередного вражеского залпа один из подчиненных Евгения получил тяжелое ранение. Рискуя собственной жизнью, сержант Абрамов вытащил из-под огня раненого товарища, эвакуировал его в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас ему жизнь. Продолжая бой с националистами, Евгений получил осколочные ранения, однако продолжил вести бой с противником.

Смелые и решительные действия сержанта Евгения Абрамова позволили российским военнослужащим успешно выполнить поставленную задачу и освободить населенный пункт».

ПОКАЗАЛ ОТЛИЧНУЮ ВЫУЧКУ И РЕАКЦИЮ

Сержант Андрей ШПЕНСТ

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир отделения парашютно-десантной роты сержант Андрей Шпенст вместе со своим отделением в ходе освобождения одного из населенных пунктов от украинских радикалов уничтожил пулеметный расчет и до 7 человек противника, тем самым сломив сопротивление врага на направлении наступления российских подразделений. Продвигаясь намеченному маршруту, Андрей обнаружил в заброшенном здании позиции гранатометчиков. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Андрей Шпенст прицельным огнем из пушки боевой машины десанта уничтожил огневые точки боевиков. Профессиональные и оперативные действия сержанта Андрея Шпенст способствовали освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских боевиков».

ОБРАТИЛ ВЫЖИВШИХ НАЦИОНАЛИСТОВ В БЕГСТВО

Рядовой Александр ПОДЫГАЛОВ

Фото: Министерство обороны РФ

«Рядовой Александр Подыгалов в составе группы российских десантников выполнял задачи по обеспечению безопасности движения колонны батальонно-тактической группы наших войск. На одном из ответвлений автодороги группа обнаружила диверсионные силы украинских националистов, готовивших засаду на российскую колонну. Российские десантники приняли решение дать бой, несмотря на численное превосходство противника. В ходе боестолкновения Александр вытащил из-под вражеского огня раненого товарища, после чего, оказав ему неотложную медицинскую помощь, продолжил вести бой с противником. Когда, враг предпринял попытку контрнаступления, Александр, заняв выгодную позицию, шквальным огнем сковал действия боевиков, чем дал возможность группе десантников перегруппироваться и нанести разящий ответный удар. В бою Александр получил ранение, однако, невзирая на боль, продолжал выполнение задачи по разгрому группы националистов. По итогам боя было уничтожено до 16 националистов. Остальные боевики, спасая свои жизни, бежали. Благодаря самоотверженности и профессионализму рядового Подыгалова группа украинских боевиков, была разгромлена».

ЗАМИНИРОВАЛ ДИВЕРСАНТОВ ПОКА ОНИ СПАЛИ

Старшина Владимир ГОРДИЕНКО

«Старшина Владимир Гордиенко в ходе выполнения задач по выявлению действующих в заданном районе диверсионных групп противника обнаружил укрепленные позиции украинских националистов, на которых находилось до 15 боевиков. Ночью, используя условия местности, Владимир скрытно подобрался к скоплению боевиков и произвел минирование их позиций, после чего, удалившись на безопасное расстояние, осуществил подрыв. В результате смелых и самоотверженных действий старшины Владимира Гордиенко, вооруженная группа украинских националистов была ликвидирована».

ВЗЯЛ В ПЛЕН ДВУХ ХОРОШИХ «ЯЗЫКОВ»

Младший сержант Виктор ЖАЛЫБИН

«Перед подразделением, в составе которого действовал младший сержант Виктор Жалыбин, была поставлена задача – освободить населенный пункт, занимаемый украинскими националистами. В ходе наступления Виктор обнаружил огневые позиции противника и, выбрав скрытное место для атаки, открыл огонь по вооруженным радикалам. В ходе боестолкновения, действуя в условиях ведения врагом минометного обстрела, Виктор, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов, активно оказывал первую медицинскую помощь раненым и эвакуировал их на безопасную территорию. Действуя смело и решительно, младший сержант Жалыбин в ходе боев за населенный пункт взял в плен двух боевиков, которые сообщили ценную информацию о силах и средствах находящихся в поселке. Полученная информация, получив подтверждение, позволила скорректировать командованию порядок применения сил и средств в бою, что позволило нанести внезапный удар по вражеским позициям. В результате мужественных и самоотверженных действий младшего сержанта Жалыбина задача по освобождению населенного пункта из-под контроля националистов была выполнена».

ОТРАЗИЛ АТАКУ ДИВЕРСАНТОВ НА КОЛОННУ

Младший сержант Евгений ЛИСОВЕНКО

Фото: Министерство обороны РФ

«Техник отдельного батальона связи, младший сержант Евгений Лисовенко выполнял обязанности старшего машины, в колонне техники, доставляющей имущество и боеприпасы на командный пункт. Националисты, стремясь лишить российские войска снабжения, предприняли попытку атаки колонны со стороны прилегающей к дороге лесополосы. В ходе нападения боевиков, автомобиль, в котором находился младший сержант Лисовенко, получил повреждения и потерял ход. Младший сержант Лисовенко быстро сориентировался в обстановке, вызвал подкрепление, после чего, грамотно используя условия местности, силами колонны приступил к отражению атаки. В ходе ожесточенного боестолкновения Евгений Лисовенко лично поразил из стрелкового оружия до 10 украинских националистов. Группа под руководством младшего сержанта Лисовенко держала оборону, до прибытия подкрепления. С прибытием подкрепления, российские военнослужащие перешли в контрнаступление, в результате чего, националисты спешно отступили, понеся потери. Смелость, находчивость и грамотное руководство младшего сержанта Евгения Лисовенко позволили сохранить жизни личного состава, а также выполнить задачу по доставке боеприпасов до основных сил в установленные сроки».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Южно- Сахалинск.

«Ваш вклад в наше общее дело трудно переоценить. Спасибо за отношение к службе, решение задач, которые поставил Верховный главнокомандующий по освобождению территории Донбасса, Украины. За возвращение русского мира. Это не громкие слова – вы сами там были, сами все знаете. Бригаде – спасибо за освобождение Луганской народной республики и выполнение новых задач, которые поставлены Министерством обороны. Всем вашим товарищам слова глубокой благодарности», – сказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак вручая награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске (бригада входит в состав 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и принимает участие в СВО на территории ЛНР).

Секретарь генсовета, вручая медали «За отвагу», поблагодарил бойцов от имени председателя партии Дмитрия Медведева и себя лично за выполнение боевых задач и напомнил, что для «военнослужащих предусмотрен ряд мер поддержки».

«Это присвоение статуса участника боевых действий, льготы при поступлении в вузы детей военнослужащих, участвующих в СВО, – выделена 10%-ная квота. Сейчас самое главное – решить задачу, которая перед нами стоит», – подчеркнул секретарь.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, по адресная поддержка оказывается всем военнослужащим бригады: «Помогаем индивидуально. Рассматриваем все запросы – кому-то помочь устроить ребенка в школу, в сад, кому-то – ухаживать за родителями».

Кстати, на днях «Единая Россия» внесла законопроект, который обеспечит бесплатное социальное обслуживание для инвалидов боевых действий.

Воронежская область.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев по поручению Владимира Путина вручил медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя России семье старшего лейтенанта Александра Крынина, который погиб при исполнении воинского долга на Донбассе.

«Мы чествуем настоящего героя, который не пожалел собственной жизни ради Отечества, ради правды и справедливости. Поступок Александра сродни выдающимся подвигам наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Заверяю, что мы всегда готовы поддержать вашу семью», – обратился Александр Гусев к родственникам героя.

Вдова Героя России Марья Крынина отметила, что супруг был достойным офицером и достойным человеком:

«Я знаю, что он не мог поступить иначе, что он это сделал ради каждого из нас, нашего будущего поколения и детей. Чтобы мы все могли жить в мирное время. Мы всегда будем помнить Сашу и гордиться им».

Свердловская область.

Военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны России в ЗАТО «Лесной» Свердловской области получили ключи от новых служебных квартир в новостройках, возведенных Военно-строительным комплексом военного ведомства. Ключи от комфортабельных служебных квартир в торжественной обстановке были вручены сразу 245 семьям военнослужащих.

Фото: Министерство обороны РФ

Объекты возведены с применением передовых технологий. Все жилые помещения имеют современную улучшенную планировку. На придомовой территории есть детская и спортивная площадки, парковочные места для автотранспорта. В шаговой доступности имеются детские, медицинские и социально-бытовые учреждения, широко развитая и налаженная инфраструктура.

Фото: Министерство обороны РФ

«Выполнение социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей является приоритетным направлением деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы у военнослужащих был устроенный быт»,- отметил в ходе торжественной церемонии начальник филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Овчаренко.