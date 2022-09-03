Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 сентября 2022 года: украинский генерал заявил о потерях в сотни тысяч человек, а Зеленскому дадут еще 5 миллиардов евро

Жертва обстрела на улицах Донецка, 2 сентября 2022 г. Фото: REUTERS

ВЫШЕ ПОТОЛКА НЕ ПРЫГНЕМ?

Министры финансов "Большой семерки" все же смогли договориться о введении "потолка" цен для российской нефти, прибавив к ним по пути и газ. С 5-го декабря этот потолок начнет действовать для сырой нефти из России, а с 5-го февраля – для нефтепродуктов. Идею о "предельной цене" для российского трубопроводного газа выдвинула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Теперь это решение министров финансов должно быть одобрено в каждой из стран Евросоюза, чтобы это стало общим решением ЕС.

Сейчас многое зависит от того, удастся ли странам "Большой семерки" уговорить последовать их решению Индию и Китай. Что представляется очень сомнительным, поскольку в таком случае и Дели, и Пекин просто лишатся доступа к газу, нефти и нефтепродуктам из России, если эта предельная цена будет установлена на уровне, не устраивающем Россию. Если же эти две страны проигнорируют инициативу, то весь "замах на рубль" уйдет на "удар на копейку".

"НАФТОГАЗ" ПРЕВРАЩАЕТСЯ В "БИОДРОВА"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сделал заявление, что возглавляемая им компания работает над переводом газовых электростанций для использования древесины и биомассы.

- Мы работаем над некоторыми новыми проектами, которые могут действительно в значительной степени расширить производство на Украине на 10%-30%, - рассказал Витренко в интервью агентству Рейтер. - Потенциал Украины состоит в том, чтобы производить около 10 миллиардов кубометров энергии из биомассы.

Но бывший высокопоставленный сотрудник "Нафтогаза" Максим Белявский уверен - широкомасштабный переход на материалы биомассы нереалистичен, ведь для этого потребуются значительные вложения и объемы растительного материала. Да и с древесиной нынче на Украине туго, почти всю товарную отправляют в Европу.

Таким образом, идея Владимира Зеленского, предложившего увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика, может потерпеть крах.

И тут, похоже, не сложилось у Украины спасти Европу.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК" ОСТАНОВЛЕН

"Ответка" на ограничение цен на российские газ и нефть не заставила себя долго ждать. Ростехнадзор нашел на последней работавшей турбине неисправности, связанные с нарушением герметичности и утечкой масла и выдал предписание "Газпрому" устранить нарушения. "Газпром" направил компании "Сименс" письмо с требованием провести ремонт, а пока этот ремонт не будет проведен, остановил газопровод "Северный поток" на неопределенный срок для ремонта. Более 10 тысяч санкций ввел Евросоюз против России, а мы пока ответили только тремя шагами: газом за рубли, ремонтом турбин и остановкой газопровода для ремонта. А эффект несопоставим.

Как говорится, не было бы счастья… А с другой стороны, как говорил один знаменитый русский естествоиспытатель: "Мы не можем ждать милостей от природы". Там еще вторая половина была у этой фразы, но как-то подзабылась.

Потому что настоящая привилегия – это не поездка в Европу, а газ зимой.

ТЕРРОРИСТОВ УКРАИНЫ ГОТОВИЛИ США

Глава Командования специальных операций США Ричард Кларк фактически признал ответственность США за подготовку терактов на освобожденных Россией территориях.

В интервью The Washington Post он похвастался, что именно в США семь лет готовили Силы Специальных Операций Украины к войне с Россией. В ходе этого обучения каждая украинская бригада ССО создала и обучила по «роте сопротивления», которые были набраны из местного населения Херсона, Запорожья и Донбасса.

- Если вы сегодня русский солдат, вы должны оглядываться, потому что вы не знаете, где находится угроза, - патетически заявил Кларк. Вот только украинские террористы взрывают и убивают на освобожденных территориях мирных граждан и чиновников гражданской власти, обходя российских военных стороной.

Осталось непонятно, война против гражданских – это традиция США или бандеровцев.

УКРАИНА ВЫПРОСИЛА У ЕС ЕЩЕ ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ИЗ ОБЕЩАННЫХ РАНЕЕ ДЕВЯТИ

Евросоюз готов предоставить Украине кредитный пакет на общую сумму в 5 миллиардов евро. Но это не новое вспомоществование, а часть тех самых обещанных ранее девяти миллиардов, которые зависли некоторое время тому назад. Не одобрила этот пакет помощи только Венгрия.

Но Будапешт – это совершенно особая история. По данным социологического исследования аналитического центра Századvég, 81% венгров настроены и против отправки оружия странами ЕС на Украину, и против запрета на въезд в Евросоюз граждан России.

- Подавляющее большинство венгров хотят видеть мир в соседних со своими странами, однако, по их мнению, вооружение Украины имеет противоположный эффект, и фактически это способствует продолжению войны, что приводит к дальнейшим человеческим жертвам и ослаблению экономики Европы через генерацию военной инфляции, - такой вывод был сделан по результатам опроса в исследовании.

ГЛАВА ЕК "ПОХОРОНИЛА" НЕМЕЦКУЮ МЕТАЛЛУРГИЮ

Произнесенная в пятницу главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен фраза, что "для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", рискует стать исторической по своим последствиям. Во всяком случае немецкие промышленники ее точно не забудут. Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal на фоне стремительного роста цен на энергоносители и, в частности, на газ, планирует закрыть два своих завода на территории Германии

- С конца сентября концерн остановит одну из двух доменных печей на заводе по производству плоского проката в Бремене до дальнейшего уведомления. На заводе сортового проката в Гамбурге, где ArcelorMittal производит качественную катанку, завод прямого восстановления также будет остановлен с четвертого квартала из-за текущей ситуации и негативных перспектив, - говорится в официальном сообщении компании. - Высокие цены на газ и электроэнергию ложатся тяжелым бременем на нашу конкурентоспособность. Кроме того, с октября федеральное правительство планирует ввести сбор за газ, который будет по-прежнему обременять нас.

ПОЛЬША ВДОХНОВИЛА КУЛЕБУ

После того, как лидер правящей в Польше партии Ярослав Качиньский озвучил сумму финансовых требований к ФРГ, которые Германия якобы должна выплатить Варшаве за нанесенный во время Второй Мировой войны ущерб, аппетит разыгрался и у Киева. Собственно, кто бы сомневался. Но у главы МИД Украины Дмитро Кулебы требований гораздо больше.

- Победа Украины в этой войне – это полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно – военным, а где возможно – дипломатическим путем. Потом наступит вторая фаза войны – это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в геноциде, в преступлениях против человечности и преступной агрессии к ответственности, выплата компенсаций, заявил он, облизывая влажным языком пересохшие от нарисовавшихся перспектив губы. - А затем наступит третья фаза – покаяние российского народа. Я абсолютно продолжаю верить, что наступит день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет на Украину, встанет на колено перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться перед украинским народом.

Хорошо все же, что он умеет считать только до трех.

ГЕНЕРАЛ НАСЧИТАЛ У УКРАИНЫ СОТНИ ТЫСЯЧ ПОГИБШИХ

Известный на Украине генерал Сергей Кривонос, а он не только дослужился до должности первого замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, но и был замсекретаря СНБО Украины, озвучил шокирующие цифры потерь Киева в ходе военных действий.

- Я четко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли? – заявил Кривонос в эфире одного из популярных в стране YouTube-каналов.

Поскольку за вопросы статью в УК Незалежной еще не придумали, ждем уголовного дела против генерала за измену Родине, сепаратизм и выдачу военной и государственной тайн. А то ведь Офис президента Украины как насчитал 9 тысяч погибших украинцев, так на этом и остановился. Наверное, цифры кончились.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Глава правящей партии Грузии заявил, что страна не считает нужным пересматривать безвизовый режим с Россией. грузин вполне устраивает нынешняя ситуация с туристами и гостями из России.

- Государственная миграционная служба Украины сообщила, что с начала военных действий украинские паспорта получили всего лишь 240 граждан России.

- Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз в Европу туристам и студентам, - заявил премьер-министр Украины Шмыгаль. И немножко ошибся: холодный душ – это теперь как раз в Европе.

- С 5 сентября в ДНР установлен новый официальный курс в размере 1,25 российских рубля за одну украинскую гривну.

- Военно-гражданская администрация на освобожденной территории Харьковской области издала указ, по которому на ее земле запрещается призыв на срочную и воинскую службу и мобилизация мужчин и женщин в возрасте от 18 до 59 лет до 2 сентября 2026 года.

- Тариф на газ для потребителей в Эстонии вырастет до €4 (240 рублей) за кубометр с 1 октября.

- Генштаб ВСУ признал, что украинские войска нанесли удары в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС

- Прекрасный рецепт в завершение рабочей недели от представителя МИД РФ Марии Захаровой: "Если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию, не обращайте внимание. Наверняка, наркоман какой-нибудь".