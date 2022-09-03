Владимир Путин полетит на Камчатку и посетит командно-штабные учения «Восток - 2022»

Владимир Путин отправляется в командировку в Камчатский край Фото: REUTERS

В воскресенье, 4 сентября, Владимир Путин отправляется в командировку в Камчатский край. Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент проведёт на Камчатке целый рабочий день.

В программе визита - встреча с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», а также большое совещание по вопросам социально-экономического развития края.

Путин встретится с губернатором края Владимиром Солодовым и посетит Центр по развитию хищных пернатых «Камчатка». Это будет уже пятый визит Путина на Камчатку.

Мне довелось освещать два из них - в 2000-м, тогда вместе с президентом мы прилетели в Камчатский край после «кругосветки», как мы назвали ту поездку по маршруту Москва - Пекин - Пхеньян - Окинава.

А в 2010-м Владимир Владимирович, в ранге премьер-министра, участвовал там в экспедиции, связанной с изучением миграции китов - мы на вертолётах летали с ним в бухту Ольга.

Ещё Путин был на Камчатке в 2004-м. И - в 2007-м, эту поездку до сих пор вспоминают местные СМИ. Тогда, находясь в городе Вилючинске, Путин жестко раскритиковал министров российского правительства за то, что они «ни шиша не делают» и «только в носу ковыряют, а что выковыривают, непонятно».

- 6 сентября президент уже будет работать во Владивостоке, - рассказал Песков. - Там начинаются стратегические командно-штабные учения Вооружённых сил России «Восток-2022». Активную фазу этих манёвров президент как раз и посетит 6 сентября.

А 7-го он примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). На его полях у главы государства запланировано заседание президиума Госсовета по туризму.

Президент также посмотрит презентацию о территориях опережающего развития и результатах развития Дальнего Востока в целом. И уже в преддверии пленарного заседания ВЭФ он пообщается с модераторами ключевых сессий форума.

Пресс-секретарь также добавил, что на следующий день - на 8 сентября - у Путина запланирована международная часть, однако пока не стал раскрывать подробности.