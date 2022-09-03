Трамп заявил, что Байден страдает поздней стадией слабоумия

Отношения между Трампом и Байденом накалились до предела Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его главный оппонент, нынешний глава Белого дома Джо Байден скорее всего сошел с ума. Таким образом один политик прокомментировал заявления другого.

– Байден, должно быть, сумасшедший или страдает от поздней стадией слабоумия, – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Его гнев вызвали нападки Байдена на трампистов-сторонников движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»), который назвал их экстремистами и угрозой для современных Соединенных Штатов. Также действующий президент США обвинил республиканцев неуважении к воле большинства и Конституции страны.

– Кто-то должен объяснить Джо Байдену, медленно, но доходчиво, что MAGA настолько же мощно, насколько могут быть простые слова, «сделать Америку снова великой», – заявил Трамп.

Не прошло и нескольких дней с того момента, как сторонники Байдена выдвинули его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году, а отношения между старыми политическими противниками уже накалились до предела.

Кстати, если говорить о возрасте и связанной с ним потерей когнитивных функций, то непримиримые оппоненты не так уж далеко ушли друг от друга – между ними всего четыре неполных года разницы: Трампу в июне исполнилось 76 лет, а Байден в ноябре отпразднует 80-летний юбилей. Хотя чисто внешне агрессивный Трамп выглядит куда моложе Сонного Джо.