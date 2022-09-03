Удаленная работа онлайн: Сколько на самом деле можно заработать и как не нарваться на мошенников

К онлайн-работе можно отнести любую удаленную работу или ту работу, которую на 99% можно выполнить с помощью компьютера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«25 верных способов заработка в онлайн!», «Я смог получить $1000 за день. Это легко! Жми!». Стоп! Ни в коем случае не жми, дорогой читатель. Это очевидный развод. Сейчас мошенники ловят на подобные приманки тех, кто в силу обстоятельств оказался на мели и мониторит интернет в поисках быстрого заработка. Поэтому, если вы хотите найти дополнительный источник дохода, следует быть разборчивее и осторожнее. Не все то золото, что блестит. И не всякое объявление о легких деньгах правдиво.

- К онлайн-работе можно отнести любую удаленную работу или ту работу, которую на 99% можно выполнить с помощью компьютера, - поясняет юрист сервиса hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. - Таким образом, список онлайн-профессий достаточно обширен: от IТ-специалиста и дизайнера до оператора колл-центра и онлайн-консультанта. Уже давно полностью онлайн могут работать и представители вполне традиционных профессий: бухгалтеры, страховые агенты, редакторы и даже фитнес-тренеры.

В представлении некоторых работа из дома на компьютере – это, скорее, хобби: ничего толком не делаешь, а деньги капают. Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель уверен, что работа в интернете – это такой же труд, как любой другой.

- Без вложений, как материальных, так и нематериальных, успеха добиться невозможно, - подчеркивает эксперт. - Нужны, как минимум, время и инвестиции в обучение и профессиональное развитие. Даже если это дополнительные возможности для подработки. Будь то это ведение блога, написание отзывов о товарах и т.д.

Постоянная удаленка особым спросом стала пользоваться с началом пандемии – как среди соискателей, так и среди работодателей. Ее популярность не снижается и теперь.

По данным аналитиков «Авито Работы», во II квартале этого года число вакансий с дистанционным форматом выросло на 26% по сравнению с прошлым годом. В числе самых востребованных сотрудников — операторы служб поддержки и call-центров, менеджеры по продажам, маркетологи, диспетчеры и логисты.

Больше всего вакансий с удаленной работой и онлайн-работой, конечно же, на крупных специализированных сайтах. Там работодатели проходят проверку, риск столкнуться с мошенниками минимален. Объявления в соцсетях и телеграм-каналах в этом плане не слишком надежны. За лето 2022 на hh.ru, например, было опубликовано 105 тысяч вакансий с полным удаленным форматом работы, и свыше 5 тысяч вакансий, в названии которых есть слово «онлайн».

- Соответственно разброс зарплат также достаточно широк и не зависит от того, выполняется работа онлайн или нет. Например, IТ-специалист среднего уровня может получать до 200-300 тысяч рублей, а редактор, работающий с разовыми заказами, – от 5-10 тысяч за заказ. Общий заработок будет зависеть от объема выполненной работы за неделю или месяц, - рассказывает юрист Татьяна Нечаева. - Чтобы найти подходящие вакансии, просто поставьте галочку в поле «удаленная работа» либо впишите поисковую строку название профессии и слово «онлайн» - искусственный интеллект поймет, что вы ищите только онлайн-работу и покажет в выдаче подходящие варианты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

38000 рублей составляет медианная зарплата (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников) по всем удаленным вакансиям, размещенным на «Авито Работе» в России. Но есть заработки в несколько раз больше.

- до 250000 рублей – программист с опытом работы на маркетплейсах,

- от 200000 рублей – IT-разработчик стартапа,

- от 100000 рублей – менеджер по продажам (за счет процентов от сделок),

- от 100000 рублей – специалист по найму вахтовых работников.

ОСТОРОЖНО, РАЗВОД!

Как распознать мошенника

Юрист hh.ru Татьяна Нечаева предупреждает: под предлогом трудоустройства злоумышленники могут выманивать у соискателей деньги. Например, с вас могут потребовать плату за доступ к определенным программам, которые нужно установить, чтобы выполнять работу онлайн, за инструменты, в качестве оплаты за предварительное обучение или за услуги по оформлению каких-либо документов. В действительности принимать кого-либо на работу мошенники и не собираются. Вас должно насторожить, если:

- Вместо работы вам предлагают участие в «очень выгодном» проекте или «легкий заработок» в интернете, а для этого уговаривают вложить некую сумму денег — якобы она потом вернется вдвойне, втройне и так далее. Не питайте иллюзий: это финансовая пирамида и мошенничество.

- Под видом обычного предложения о работе пытаются обманом втянуть в противозаконную либо сомнительную, непристойную деятельность — например, на работу в подпольные казино, оказание услуг эротического, оккультного характера и так далее.

- На собеседовании или еще до него просят заполнить анкету с излишне подробной личной информацией — вплоть до круга ближайших родственников (с их контактными данными) и уровня ваших доходов. Цель таких «работодателей» — собрать как можно больше персональной информации. В лучшем случае — для продажи собранной базы данных спамерам, в худшем — для мошеннических действий в отношении вас.

- Приглашают на удаленную работу, а расплачиваться за нее предлагают хитрым способом — не на ваш счет в банке (на карту), а через некий неизвестный вам посреднический сервис, откуда вам нужно будет самостоятельно «выводить» деньги на карту. Помните: надежные работодатели применяют прозрачные и понятные системы расчетов. Неизвестные посреднические сайты для оплаты могут оказаться обманками для кражи данных вашей банковской карты.

ВАЖНО!

Добросовестные работодатели обычно бесплатно обеспечивают сотрудника всем необходимым для работы или компенсируют использование личного имущества сотрудника.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

«Читайте отзывы и не передавайте данные своей карты»

Рекомендации управляющего директора платформы «Авито Работа» Артёма Кумпеля

1. Подбирать вакансии нужно на крупных специализированных площадках, где все объявления о найме обязательно модерируются и отслеживаются умными алгоритмами. На «Авито Работе», например, компании дополнительно проверяются по ИНН. Если они исправно платят налоги и не являются банкротами, в их аккаунты ставится отметка «Компания проверена».

2. Читайте отзывы нынешних и бывших сотрудников о предприятии, которые публикуются на специализированных сайтах. Обращайте внимание на информацию о соответствии зарплат, указанным в объявлениях, реальным зарплатам, о своевременности выплат, об оплате переработок, о возможных штрафах и взносах.

3. Внимательно изучайте описание вакансии, в котором должно быть подробно рассказано, чем будет заниматься сотрудник, каковы условия труда, рабочий график, периодичность выплат и т.д. А еще проверяйте, сколько предлагают на похожих должностях другие компании, — это поможет получить представление об оптимальном уровне оклада «в рынке».

4. В целях безопасности до заключения трудового договора не нужно отправлять по электронной почте или в мессенджерах копию своего паспорта. Если компания предлагает вам оплатить «бронирование» вакансии, вводное обучение, оформление документов или любые другие действия, то точно не стоит продолжать с ней переговоры. И не отправляйте посторонним данные своей банковской карты с CVC-кодом.

ВАРИАНТЫ ОНЛАЙН-ЗАРАБОТКА

- Рукоделие или готовка. Продавать вещи, сделанные своими руками – один из самых популярных заработков в сети. Мастерицы выкладывают в соцсетях торты, вышивки, самодельные игрушки, предлагая их для продажи.

- Вести страницы, сообщества в соцсетях. Для этого нужно освоить принципы SMM хотя бы на базовом уровне.

- Онлайн-обучение. Чему только не учат в интернете – продавать, писать, программировать, организовывать домашнее пространство и т.д. Главное выбрать направление, привлечь аудиторию – и вперед. Но конкуренция будет высокой.

- Заработок на комментариях и отзывах о товарах и услугах. Тут главное, чтобы все ваши отзывы были уникальными. Нельзя просто скопировать чужой отзыв и выдать его за свой. Хотите на этом зарабатывать - учитесь разнообразию мышления.

- Сдавать в аренду вещи. Сегодня можно арендовать практически все. Особенно популярны различные инструменты и детские вещи – коляски, велосипеды и т.д.