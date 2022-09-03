США не пускают делегацию России на Генассамблею ООН

Генассамблея ООН должна начаться 20-го сентября Фото: REUTERS

Вашингтон опять путает теплое с мягким или, как говорили в популярной советской комедии, "своих баранов с государственными". США до сих пор не дали ни одной визы членам российской делегации на Генассамблею ООН, которая должна начаться 20-го сентября. Визы не получили ни глава МИД России Сергей Лавров, ни официальный представитель ведомства Мария Захарова, ни члены делегации, ни сопровождающие дипломатов российские журналисты, ни даже экипаж самолета, на котором все они должны были лететь в Нью-Йорк.

Напомним, ранее американцы уже сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, который должен был принять участие во встрече глав МВД в ООН. Дескать, Колокольцев находится в американских санкционных списках еще с 2018 года. И на встрече глав МВД 1-го сентября Россию представлял постпред ОРФ при ООНГ Василий Небензя.

Аналогичная ситуация складывается и сейчас. Вашингтон заявляет, что может отказывать в визах по причинам "безопасности, терроризма и внешней политики". Трудно, конечно, представить, какую террористическую угрозу могут представлять российские дипломаты и переводчики, Мария Захарова или министр Сергей Лавров. Нет, и Сергей Викторович, и Мария Владимировна, безусловно, могут признаны оружием массового поражения, но поражения только тупых, зашоренных, тех, кому неизвестны ни логика, ни здравый смысл.

С другой стороны, Госдепартамент США дает понять, что отказ российской делегации в визах для работы на Генассамблее ООН – это некий ответ на ограничения работы посольства США.

- Это особенно важно из-за необоснованных действий России против нашего посольства, в том числе принудительного увольнения местных и национальных сотрудников из третьих стран, что серьезно ограничило наш штат и, следовательно, наши возможности по обработке виз, - очень толсто намекнул представитель Госдепартамента, почему-то обрубив свою память на первом узелке и не вспомнив, что все шаги МИД России в отношении американского посольства были исключительно ответными и соразмерными действиям властей США в отношении российских дипломатов. Даже не соразмерными, а гораздо меньшими по масштабам.

Но здесь дело не только в этом. А в том, что американцы, стремясь защитить свои позиции, вторгаются уже со своей площадки на международную территорию. Так уж случилось, что штаб-квартира ООН, где и проходят все заседания Генассамблеи, находится в США, а именно, в Нью-Йорке. И именно Вашингтон гарантировал в свое время, что обеспечит работу ООН и на пути делегатов не будет возникать никаких препятствий. Во всяком случае, со стороны США. И сейчас, уже не в первый раз США делают то, на что права не имеют. Прикрываясь американскими санкциями, отказывают в праве на участие в работе Организации Объединенных Наций. Вытаскивают свое личное белье и начинают отмывать его в чужой стиральной машинке, не спросив ни у кого разрешения. Пытаются решить свои проблемы, но используют для этого средства из чужого кармана. Вашингтон, по мнению многих экспертов, сейчас пытается расширить свое влияние на ООН, поскольку уже вроде бы совсем прибранное к рукам на протяжении десятилетий хозяйство начало выходить из подчинения. И пытается использовать сейчас для этого стратегический важный пост секьюрити, который отсекает нежелательных посетителей у входа в ночной клуб.

- Хотели бы вновь подчеркнуть, что предоставление виз для делегатов — это не привилегия, а международно-правовая обязанность США, - напомнил Небензя американским властям.