Глава Росприроднадзора научила камчатских школьников верно сортировать отходы

Светлана Радионова провела открытый урок по «Экологии». Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Школа № 40 в Петропавловске-Камчатском приняла участие во Всероссийской акции «Поделись своим знанием». Там глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова провела открытый урок по «Экологии». Напомним, что акция проводится с 1 по 9 сентября Российским обществом «Знание».

Руководитель ведомства провела для ребят интерактив экоплатформы Гриниум, которую поддержал Росприроднадзор. Школьники смогли погрузиться в VR-игру и применить свои новые экологические знания на практике. Например, верно отсортировать отходы, выбрать многоразовую бутылку вместо одноразовых стаканчиков и отказаться от того, что негативно влияет на планету – пластиковые пакеты и другое.

Подобные уроки пройдут во всех регионах, их проведут территориальные управления Росприроднадзора. Это позволит привлечь внимание к теме сохранения окружающей среды и экологии свыше 2,5 тысяч детей и подростков.

- Мы делимся знаниями, потому что считаем, что экология – дело каждого, - подчеркнула глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. - Мы проводим премию с одноименным названием и уже приняли свыше 25 тысяч работ из более чем 20 стран мира, среди которых Венесуэла, Китай, Индонезия, США, Великобритания, Эстония и другие. Наша миссия – делиться своими знаниями, рассказывать про экологию, а значит сохранять будущее».

К слову, международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» проходит уже второй раз. В ней могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет в 9 номинациях: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение», «Экосемья» и «Экошкола». Подать заявки на сайт экологияделокаждого.рф необходимо до 1 октября этого года.

Победителей премии и обладателей специальных призов от жюри и партнёров проекта ждут смартфоны, планшеты, денежные сертификаты, путёвки во Всероссийский детский центр «Орленок», путешествия по России, а также поощрительные подарки.

Генеральным партнёром проекта стало АНО «Центр «Арктические инициативы».

Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, Российское общество «Знание».

Генеральный информационный партнёр РИА Новости, МИА и радио Sputnik, генеральный радиопартнёр – Business FM.

Партнёры проекта: киностудия «Союзмультфильм», РДШ, МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», Медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета» и другие.