Глава МАГАТЭ разочаровал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Все-таки чуйка у украинцев развита, как мало у кого. Делегация МАГАТЭ еще не уехала с Запорожской автономной электростанции, добравшись туда с умеренными приключениями, а советник главы Офиса президента Миша Подоляк уже постарался унавозить почву, чтобы выводы приехавшей комиссии не так сильно шокировали украинцев.

- Международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально. Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе, - начал пенять на необъективность миссии МАГАТЭ Подоляк.

И, судя по всему, оказался прав, только не про "необъективность", а относительно ожиданий Зеленского от итогов работы делегации под руководством главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Который уже рассказал о предварительных итогах работы комиссии, как сообщила немецкая газета Bild.

Как считает Гросси, ущерб, который был нанесен атомной электростанции в результате обстрелов, очевиден и неприемлем, Но сотрудники самой станции и охрана, которую, напомним, несут сейчас российские военнослужащие, смогли обеспечить режим безопасной эксплуатации. При этом, глава МАГАТЭ обеспокоен тем, что в случае дальнейших обстрелов этой безопасности станции может быть нанесен неприемлемый ущерб в результате повреждений. А потому любые дальнейшие обстрелы должны быть прекращены.

У Гросси не возникло ощущения, будто российская сторона что-то недоговаривает или пытается скрыть. Более того, словно опровергая все домыслы Киева и фантазии официальных лиц Украины про пытки, избиения и изнасилования украинского персонала станции российскими военными, Гросси заявил, что, по его мнению, российские военные и украинский персонал станции сотрудничают между собой и осуществляют взаимодействие на высоком профессиональном уровне.

Промежуточным итогом работы комиссии МАГАТЭ можно считать, что на АЭС на постоянной основе будут находиться два эксперта МАГАТЭ, которые будут следить за режимом работы станции и постараются внести свой вклад в ее безопасность.

Что касается установления стороны, подвергавшей АЭС обстрелам, то ничего на этот счет Гросси не сказал. Собственно, это и не входило в компетенцию комиссии и ее задание. Но Зеленского он все равно разочаровал, поскольку глава МАГАТЭ не поддержал главное требование президента (пока еще) Украины о демилитаризации Запорожской АЭС. Поскольку, в отличие от Зеленского Гросси прекрасно понимает, что такой объект просто не может без нескольких уровней мощной военизированной охраны.

В общем, как и ожидалось многими экспертами, пока глава МАГАТЭ не занял ни чью сторону, а постарался сохранить объективность узко специализированного профессионала. Посмотрим, как будет дальше.