У Аллы Пугачевой в Москве полно дел: певица была на кладбище, готовит праздник детям и записалась к врачам

Алла Пугачева также приехала проститься с Михаилом Горбачевым. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Алла Пугачева в Москве вторую неделю – успела пообщаться с друзьями, начала заниматься домашними делами. Мы узнали какие планы у Пугачевой на сентябрь.

Как нам рассказали: Алла Борисовна спешила вернуться в конце августа не только, чтобы собрать детей в 3-й класс. Приятельница друга Аллы Пугачевой рассказала kp.ru: «Алла Борисовна спешила на родину из-за важной семейной даты. 25 августа ее маме Зинаиде Архиповне исполнилось бы 100 лет. Плюс – школа и куча бытовых дел». Мама Аллы Пугачевой умерла осенью 1986 года после шестого инфаркта: в круглую дату певица спешила навестить могилу Зинаиды Одеговой на Кузьминском кладбище столицы. Именно на этом кладбище купила себе место Алла Борисовна; а в начале «нулевых» СМИ писали, что Пугачева приобрела место для захоронения в израильской Кесарии.

Пугачева после шести месяцев отпуска привезла детей домой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сердечно-сосудистые заболевания у Аллы Пугачевой – наследственные. Говорят, что певица уже записалась на плановый ежегодный осмотр к столичным кардиологам. Полное обследование Пугачева прошла весной в Израиле, где она оздоравливается ежегодно – летает каждую весну к местным врачам. Кстати, именно израильские доктора несколько лет назад подобрали певице препараты от диабета, благодаря которым она похудела до нынешнего состояния.

Пугачева не скрывается – поэтому ее цветущий внешний вид оценили и во время недавнего шопинга в бутике дизайнера Игоря Гуляева; и на линейке 1 сентября. В ответ на комплименты о цветущем виде звезда парировала: «У меня кончился отпуск, чего мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась…» Примадонна успела посетить косметолога, созвонилась с друзьями и уже занялась организацией детского праздника. 18 сентября двойняшкам Лизе и Гарику Галкиным исполнится 9 лет. Их мама приглашает на детский праздник близких, друзей семьи, друзей детей. Двойняшки посещают престижную частную школу – Первую московскую гимназию, за каждого ребенка родители здесь платят по 1 млн. 680 тысяч рублей за учебный год. Двойняшек отвозит в школу семейный водитель, Пугачева сопровождает детей в школу часто – но не всегда.

Сейчас у Аллы Борисовны полно забот: проводит «ревизию» автомобильного парка; занимается бытовыми вопросами – наводит порядок в замке в деревне Грязь. Слухи насчет того, что Пугачева прилетела написать завещание - не соответствуют действительности. Завещание давно составлено. У певицы из элитной недвижимости в собственности квартира в Филипповском переулке площадью 300 кв м. Кому она завещана нам неизвестно: внучке Клавдии или младшим детям? Загородный дом на Истринском водохранилище Пугачева давно подарила старшему внуку Никите Преснякову, ему же Алла Борисовна презентовала четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Дочке Кристине Орбакайте еще в «нулевые» Пугачева официально отдала свою легендарную пятикомнатную квартиру на Тверской. Также Алла Борисовна обеспечила недвижимостью племянника (сына брата) и его сына.

Пугачева после шести месяцев отпуска привезла детей домой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама Пугачева с младшими детьми живет в замке мужа в деревне Грязь. Кто-то запустил слух: Галкин рассматривает вариант – переписать дом на жену. Младшие дети пары жильем уже обеспечены. Слух появился не случайно: Максим Галкин последние полгода на концертах и в соцсетях привлекает внимание антипатриотичными высказываниями. Якобы поэтому и решил «застраховать» имущество, переписав его на жену, которая публично не высказывается на политические темы: и в случае переезда на ПМЖ в другую страну жена здесь продаст его дом и квартиру. Однако этот слух не соответствует действительности. Во-первых, законодательство позволяет Галкину продать недвижимость, не присутствуя на сделке. Галкин, если захочет продать что-то из имущества – может сделать это, назначив представителя по доверенности и с помощью электронного оформления через Росреестр. Для оформления сделки электронным способом необходимо всего лишь иметь специальную электронную подпись и уведомить Росреестр о согласии на передачу документов в электронном виде. В таком случае собственник может находиться в любой точке мира. Даже в гастрольном туре в Австралии, где сейчас Максим. Кстати, выгодно продать замок Галкина практически невозможно — по оценкам риэлторов очень специфичная архитектура, интерьер. Во-вторых, Галкин пока не собирается избавляться от замка — деньги есть.

Напомним, что в конце февраля 73-летняя Алла Пугачева с 46-летним мужем Максимом Галкиным и детьми улетели в Израиль. Ежегодный отпуск в этой стране пара планировала заранее, но в этот раз он продлился не месяц, а гораздо дольше. Семья в Израиле поселилась в курортной Кесарии на средиземноморском побережье, на вилле родного брата Максима Галкина. С марта и до лета дети пары учились онлайн. Летом семья улетела к морю попрохладнее – в Юрмалу. С весны Максим Галкин активно зарабатывает: ведет гастрольную жизнь – сначала по городам Израиля, потом Прибалтики, сейчас у него концерты в Австралии, потом в европейских городах, в 2023 году – тур по США и Канаде. Пугачева из Юрмалы приехала с детьми домой – в замок в деревне Грязь. Надолго ли? Этот вопрос пока без ответа. Пока чаще других звучит версия о том, что пока Максим Галкин активно гастролирует – Алла Пугачева будет с детьми здесь, периодически вылетая с детьми на пару месяцев в Израиль на встречу с мужем. Слухи о переезде в Израиль на ПМЖ пока не подтверждаются. Тем более, что семья все еще не купила там собственное жилье – не нашли подходящий вариант. Позволить себя серьезную покупку Максим Галкин может. В последнем рейтинге самых богатых знаменитостей России от Forbes только за год пандемии (когда практически не было частных вечеринок) он заработал концертами, рекламой и на ТВ – три миллиона долларов. Наверняка есть грамотно инвестированные сбережения за более удачные в плане заработка года. Вот и сейчас Галкин не оставит семью без денег – зарабатывает и на гастролях, и рекламой в социальных сетях.