Плавучая фабрика металлов появится в Арктике

Игорь Семенов – исполнительный директор «Первой горнорудной компании». Фото: ТАСС

– Игорь Юрьевич, чем уникален этот арктический горнорудный проект?

– Мы создаем самый северный в России горно-обогатительный комбинат с инфраструктурой и портовым комплексом для вывоза готовой продукции. Павловское месторождение входит в четверку крупнейших по запасам цинка и в пятерку крупнейших по запасам свинца в России. Мы также разработали и подтвердили технологию обогащения руды, которая позволит получать премиальные концентраты с высокой добавленной стоимостью.

– На какой стадии находится разработка?

– Завершены исследования уровня Pre-Feasibility Study, и можно смело заявить, что проект остается экономически эффективным в новых условиях. Минеральные ресурсы Павловского месторождения оцениваются в 2 млн тонн цинка, 430 тыс. тонн свинца и 30,3 млн унций серебра, а рудные запасы составляют 620 тыс. тонн цинка, 131 тыс. тонн свинца, 9,4 млн унций серебра в соответствии с кодексом JORC.

– Будет ли продукция Павловского месторождения востребована на рынках?

– Продукты проекта имеют премиальное качество. По химическому составу они идеально подходят для металлургических заводов. В них нет никаких вредных примесей (мышьяка, ртути, сурьмы, кадмия) – это подтверждается документами, полученными ранее от ведущих игроков рынка. Низкое содержание железа в цинковом концентрате делает его очень привлекательным для металлургических заводов.

– Освоению Павловского месторождения присвоен статус приоритетного проекта Архангельской области. Расскажите о мерах его государственной поддержки.

– Реализация проекта полностью отвечает задачам, поставленным Президентом РФ в указе «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Согласно постановлению правительства РФ, Павловское месторождение включено в перечень инвестиционных проектов, имеющих право претендовать на «арктическую» субсидию в размере 10% от частных инвестиций. Также совсем недавно наш морской терминал на архипелаге Новая Земля был включен в план развития Северного морского пути на период до 2035 года. В этом году мы получаем статус резидента Арктической зоны РФ, который дает налоговые льготы и преференции проекту.

Разведочное бурение укрепило геологическое понимание месторождения, результаты отличные.

– Сообщалось, что суровые погодные условия Арктики, отсутствие инфраструктуры и требования к экологической безопасности побудили вас к поиску уникальных технических решений. Удалось ли их найти?

– Да, найдено практичное решение – строительство обогатительной фабрики на плавучем основании. Мы не будем сооружать фабрику на суше, рядом с карьером. Используя положение месторождения на берегу моря, планируем перерабатывать руду на специальной технологической барже, посаженной на мель в порту. Все сооружения и оборудование могут быть смонтированы на барже в комфортных условиях сухого дока. Такая схема позволит удешевить логистику и снизить затраты на строительство. Предварительно мы оцениваем экономию от реализации строительных работ примерно на 50% исходной стоимости проекта. Мобильность плавучей фабрики – это безусловный плюс: при завершении работ на одном месторождении ее можно передислоцировать на другое и использовать повторно. Таким образом, отпадает необходимость капитального строительства, что значительно удешевляет проект.

– Как проект «Павловское» будет развиваться в условиях западных санкций?

– Мы и раньше планировали выходить на азиатские рынки, а сейчас ускорили этот процесс. Основным потребителем цинка является Китай, который обеспечивает до 50% мирового спроса. В период с 2022 по 2025 гг. здесь намерены запустить дополнительные мощности по производству металла в объеме 850 тыс. тонн в год. Загрузка планируемых мощностей может быть обеспечена, в том числе за счет Павловского, которое производит около 140 тыс. тонн металла в год. Мы уже определили список партнеров из Китая, с которыми будем развивать сотрудничество.

ЦИФРА

50% от исходной стоимости проекта позволит сэкономить строительство обогатительной фабрики не на берегу, а на барже.