Новая тактика Киева - удар по школам и учителям

Киевский режим продолжает намеренные обстрелы школ, больниц, детсадов и жилых домов Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ПРИДУМАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ

Работающие школы и поставленный учебный процесс - один из главных признаков спокойной жизни в любом регионе вне зависимости от политической или экономической обстановки. Этого Украинские власти допустить не могут. Для них это смерти подобно. Потому они освоили новую тактику - бить по школам, работникам образования и родителям, которые отправляют своих детей учиться. Бить всеми доступными способами.

Первой стала психологическая атака. Сразу вслед за «миллионным контрнаступлением» на Херсонском направлении, через прессу и телеграм-каналы пошла волна новостей о массированной атаке теперь уже по Харьковскому направлению. Якобы провал под Херсоном - это был отвлекающий маневр, а главные силы брошены в Харьковскую область.

«Киевский режим действительно, на фоне атак на юге смог сконцентрировать дополнительные силы и средства на северном участке линии боевого соприкосновения, - отмечает военкор ВГТРК Евгений Поддубный. - Украинская армия может попробовать поиграть в атакующие боевые действия в районе Балаклеи. Но, для глубокого продвижения у ВСУ не хватит ни сил, ни качества боевого управления этими силами. Локальный успех в ходе действий формирований режима возможен, но закрепить этот успех ВСУ не смогут. Не хватает противнику для этого авиации, резервов и качества управления войсками».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УДАРЫ ПО ШКОЛАМ

Свои заявления украинские власти подкрепили и артиллерийскими ударами:

- Киевский режим продолжает намеренные обстрелы школ, больниц, детсадов и жилых домов, особенно с учетом поставок из США и стран Европы дальнобойного оружия, - заявили в Минобороны России.

В то же время в российском военном ведомстве отметили, что обеспечение безопасности учебных заведения - безусловный приоритет:

- Российская сторона реализует комплекс всех необходимых мероприятий по защите данных учебных заведений от любых угроз, - заверил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. - В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 тысяч 438 учащихся.

«ВАМ ГРОЗИТ ОТ 15 ДО 20 ЛЕТ»

Главное во всех этих действиях Киева - запугать местных учителей и, главное, жителей, которые собирают своих детей в школу. Поэтому они освоили еще один прием - запугивание учителей.

- Было очень тяжелое время. Поступали угрозы, и через мессенджеры и через украинские СМИ, да и некоторые коллеги об этом отворили: «украинцы вернутся и вам светит от 15 до 20 лет, с вами будет совершенно другой разговор». Люди боялись и просто ходить на работу и устраиваться работать учителями, рассказала в беседе с РИА Новости начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области Вера Сороковая.

В результате многие отказались от работы, пришлось искать других учителей, признается чиновница:

- Возникали трудности с набором на преподавательские должности, на должности директоров школ. Были прилеты с украинской стороны кассетных снарядов. После этого выехало больше половины города в страхе за своих детей, за свои жизни. Поэтому население города сократилось практически вдвое, потому что если детей было раньше 670, то теперь 300 с лишним, первоклассников тоже уменьшилось, - сказала она.

Стоит отметить, что это уже проверенная тактика Киевского режима. Она была обкатана еще весной в Запорожье, которое без боев перешло под контроль российских властей. Тогда беглый мэр Мелитополя Иван Федоров через директора одной из школ давил на работников сферы образования, угрожал 15-летними сроками, требовал от руководства школ саботировать учебный процесс.

Как только эта схема вскрылась, все причастные спешно покинули регион. А школы и учителя перешли в нормальный рабочий процесс.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПО РОССИСКИМ СТАНДАРТАМ

Сегодня же под Харьковом "мирная жизнь налаживается, скоро совсем станет тихо, спокойно, люди начинают возвращаться, потому что детям надо идти в школы, с учительскими проблемами мы тоже потихоньку справляемся», говорит Сороковая.

Всего на территории региона двери для 16 тысяч учеников откроют 68 учебных заведений. Причем учить будут уже на русском языке. При этом изучение украинского не отменяется, но сократится - 2 часа в неделю против 5 часов русского. Ещё один час уйдёт на изучение украинской литературы (русским классикам уделят 3 часа). Ранее при изучении зарубежной литературы оставалось лишь несколько русских стихотворений.

Тем, как учили в украинских школах даже удивлялся Владимир Путин. На открытом уроке со школьниками в Калининграде он рассказал о своей беседе в главой российского Минпросвещения Сергеем Кравцовым:

- Он мне рассказывал, я, извините, рот открыл. Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства. Им так преподавали. Даже взрослые, наверно, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования СССР.

Еще один фейк, которым пугают украинских родителей школьников, в том числе и в Харьковской области: российское образование ограничится счетом, чтением и письмом. Но этот фейк развеялся сам по себе, когда перед новым учебным годом вывесили расписание, составленное уже по российским стандартам: «Столько-то предметов в младших классах, столько-то в средних, а в старших – вот столько. И оказалось, что предметов больше, чем было в украинской школе», - рассказывают родители.