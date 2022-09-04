Российскому флоту – российское оборудование

Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Фото: ТАСС

Уверен статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

– Какие потребности в гражданских судах есть сегодня в стране? Изменились ли они в связи с экономической ситуацией и санкциями?

– Судостроительная отрасль России сегодня – это более 200 предприятий. В их числе – 65 судостроительных и судоремонтных заводов. И на этих 65 российских верфях сейчас в разной стадии готовности находятся порядка 300 судов и объектов морской техники. Всего же согласно действующим контрактным обязательствам в текущем году запланировано завершение строительства 143 судов.

Потребности в судах со стороны заказчиков зафиксированы нами в так называемом Сводном плане перспективной потребности в гражданских судах и морской технике на период до 2035 года. В этот план заносятся все заявленные основными судовладельцами и крупными компаниями намерения построить флот. Так вот, объем потенциального заказа для российских судостроительных заводов, согласно этому плану, составляет более 1000 судов. Общий объем инвестиций – более 5,5 триллиона рублей. Конечно, план будет корректироваться, эта работа сейчас ведется.

Тем не менее особо подчеркну, что в целом технологическую оснащенность и готовность наших верфей к выполнению заказов на производство судов можно оценить как достаточно высокую. Сегодня судостроительная отрасль России способна обеспечить выпуск фактически полной номенклатуры судов и плавсредств. Мы сами строим такие уникальные специализированные и наукоемкие проекты, как атомные ледоколы, морские научно-исследовательские суда, скоростные пассажирские суда, различные суда для эксплуатации в условиях Арктики и другие.

Объем потенциального заказа для российских судостроительных заводов – более 1000 судов

Спуск корабля на воду всегда сопровождается торжественным ритуалом.

Отдельно надо сказать о крупнотоннажном строительстве. В России пока только один завод может беспрепятственно выпускать суда с водоизмещением более 100 тыс. тонн – это дальневосточная верфь «ССК «Звезда». После модернизации и реконструкции построечно-спусковых сооружений на «Балтийском заводе», на «Судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы», на «Северной верфи» также можно будет строить крупнотоннажные суда различного назначения. И работа над этим сейчас ведется.

– Какая работа ведется Минпромторгом для обновления российского рыбопромыслового флота?

– На производственных площадках российских судостроительных предприятий сейчас строится 70 рыбопромысловых судов. Из них – 38 рыбопромысловых и 32 краболова. Все они делаются в рамках реализации программы инвестиционных квот. То есть промысловые компании имеют возможность получать квоты на добычу, инвестируя в создание специализированного флота.

Весь же портфель заказов отечественных верфей на рыбопромысловые суда (включая и действующие контракты, и соглашения о намерениях) – это 117 судов.

– Насколько удалось продвинуться в вопросе импортозамещения при строительстве рыбопромысловых судов?

– Конечно, ограничительные меры иностранных государств в отношении российской экономики сказываются на реализации программы рыбопромыслового строительства, поскольку ряд комплектующих для рыболовецких и краболовных судов – импортные.

Но это решаемый вопрос. Нужно расширять программу импортозамещения, нужны инструменты государственной поддержки для стабилизации ситуации. Например, для локализации производства двигателей в России мы, как министерство, предлагаем единую программу по выпуску линеек двигателей различной мощности для автомобилестроения, тепловозостроения и в том числе для судостроения. Для этого мы хотим включить в программу «Транспортное машиностроение» отдельную подпрограмму «Развитие двигателестроения».

Мы ищем решение по каждому виду недопоставленного судового комплектующего оборудования в зависимости от степени критичности.

Основных вариантов обеспечения независимости от импорта комплектующих три. Первый – импортозамещение отечественными аналогами. Второй – поставка аналогичного оборудования из дружественных стран. Третий – реинжиниринг, который позволит локализовать, внедрить производство отсутствующего оборудования на территории России.

В связи с этим может потребоваться перепроектирование рыбопромысловых судов, там, где проекты были иностранные (понятно, что если проектант иностранный – он импортные комплектующие и закладывал). Нам нужны полностью отечественные проекты судов рыбопромыслового флота. Эти проекты должны быть с максимальным уровнем локализации и общесудового, и специального (промыслового и перерабатывающего) оборудования. Мы будем активно внедрять существующие наработки всех видов российского судового оборудования и разрабатывать новые.

– Какие планы у министерства по развитию гражданского судостроения на ближайшие годы?

– Нужно поддержать инвесторов, которые готовы вкладывать в техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию производственных мощностей российского судостроения.

Поддержка таких инвестпроектов позволит нам обновить производственные мощности, повысить производительность труда в целом до 30 процентов, а также значительно расширить линейку судов гражданского назначения. Мы и для смежных отраслей в данном случае дадим работу, поспособствуем увеличению внутреннего спроса на их продукцию. Я говорю о металлургии, машиностроении, радиоэлектронике, дизелестроении, двигателестроении и других отраслях. Ведь корабль, образно говоря, это большой конструктор, к сборке которого прилагают усилия представители почти всего реального сектора экономики.

Проектная унификация судов позволит внедрять в них модульные блоки, определяющие предназначение судна.

Нужно, чтобы наши верфи быстрее скорректировали свои производственные программы с учетом отказа иностранных подрядчиков от поставок судового оборудования, комплектующих и материалов. Наши предприятия должны вместе с заказчиками максимально оперативно проработать и согласовать варианты замены судового оборудования, комплектующих и материалов. А также – внесение конструктивных изменений, корректировку сроков строительства судов.

В отдельных случаях будет необходимо принятие дополнительных мер господдержки.

Сейчас мы совместно с ключевыми верфями и Крыловским государственным научным центром хотим определить перечень типов судов, которые будут максимально импортонезависимы, состоять целиком из российского оборудования. И в дальнейшем наши верфи смогут обеспечить их серийное строительство.

Также мы прорабатываем вопросы проектной унификации заказываемых судов, сходных по назначению и техническим характеристикам. Это нужно для того, чтобы минимизировать конструктивные различия общесудовых конструкций и систем. В последующем можно будет легко внедрять в такой унифицированный проект модульные блоки, определяющие предназначение судна, например – тот же краболов.

Технологическая оснащенность и готовность верфей к производству судов в целом оценивается как достаточно высокая.

Корабль – это большой конструктор, в сборке которого участвуют представители почти всего реального сектора экономики

КОНКРЕТНО

Семь футов под килем!

Среди основных проектов строящихся рыбопромысловых судов можно выделить:

• серию из 10 морозильных траулеров-процессоров на «Адмиралтейских верфях»;

• серию из 10 морозильных траулеров-процессоров на «Северной верфи»;

• 2 морозильных траулера, а также еще 4 траулера на «Выборгском судостроительном заводе»;

• серии краболовных судов (всего 8 судов) на АО «Восточная верфь» и АО «Хабаровский ССЗ»;

• серию из 5 краболовных судов-процессоров на «Заводе «Красное Сормово».

ЦИФРА

143 - такое количество судов должно быть построено в стране в 2022 году