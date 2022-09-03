Бритни Спирс станцевала топлесс и извинилась перед своими сыновьями

Бритни Спирс уже не раз радовала поклонников голыми снимками. Фото: соцсети.

Бритни Спирс поделилась со своими поклонниками в соцсетях очередной обнаженкой. Певица выложила видео, в котором танцует топлесс. В ролике артистка предстала в нижнем белье без бюстгальтера. 40-летняя поп-звезда продемонстрировала в клипе множество нарядов, а затем снялась топлесс, прикрыв голую грудь своими длинными локонами и шляпой.

Выложив горячее видео, Бритни обратилась к сыновьям с извинениями. Певица попросила у своих детей прощения за то, что продолжает вести соцсети и выкладывает в них пикантный контент.

«Дети, прошу меня извинить, но я продолжу вести социальные сети. Мне очень жаль, что вам кажется, что я делаю это ради привлечения внимания. Простите, что вы себя так чувствуете. Но знаете что? У меня для вас новости. Я дитя Божье, как и все мы, так что нет, мне не жаль. Я научилась так говорить!» - сообщила артистка в подписи к своему посту.

Певица выложила новый ролик, в котором она танцует топлесс. Фото: кадр видео.

Конфликт между Бритни и ее детьми начался после того, как бывший муж Спирс Кевин Федерлайн заявил о том, что их с певицей общие сыновья не видели мать уже несколько месяцев. Экс-супруг звезды рассказал, что 16-летний Шон и 15-летний Джейден сами отказались от общения с матерью после того, как она начала выкладывать в соцсетях свои фото в обнаженном виде. По словам Федерлайна мальчики стыдятся голых фото матери и того, как она ведет себя. Сыновья Бритни даже отказались присутствовать на ее свадьбе с 28-летним манекенщиком Сэмом Асгари.

В ответ Бритни опубликовала в Инстаграме пост, в котором раскритиковала бывшего мужа и детей. Она заявила, что делает все, чтобы мальчики ее любили. Несмотря на нежелание сыновей видеть ее, Бритни продолжает выкладывать в соцсети откровенные видео и фото, заявляя, что соскучилась по свободе во время многолетней опеки своего отца.

Звезда извинилась перед сыновьями за пикантные кадры. Фото: кадр видео.

Бритни Спирс и танцор Кевин Федерлайн поженились в 2004 году. Пара пошла под венец, когда Бритни забеременела. В течение двух лет, один за другим, на свет появились их сыновья. В ноябре 2006 года, через два месяца после рождения Джейдена, Спирс подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Певица запросила в суде единоличную опеку над сыновьями. Кевин нанял адвокатов и смог отсудить совместную опеку. А потом Бритни попала в больницу после передозировки наркотиков. В январе 2008 года Федерлайн получил единоличную опеку над сыновьями. А еще спустя месяц Бритни была принудительно помещена под опеку своего отца Джейми Спирса. В течение 13 лет Джейми контролировал жизнь и финансы своей дочери. Опекунство прекратилось лишь в прошлом году, когда Бритни смогла добиться его отмены в суде.

44-летний Кевин и по сей день остается единоличным опекуном сыновей, которые живут в его доме в Лос-Анджелесе.

40-летняя поп-звезда продемонстрировала в клипе множество нарядов, а затем снялась топлесс, прикрыв голую грудь своими длинными локонами и шляпой. Фото: кадры видео.

Между тем, нынешний муж Бритни Сэм Асгари заявил, что ее сыновья должны гордиться обнаженными снимками матери. Сэм объяснил, что таким образом Спирс самовыражается.

- В конце концов они поймут, что выбор их матерей безобиден и является выражением вновь обретенной свободы. Стыдиться нечего, есть чем гордиться, - заявил Асгари.

Сэм отметил, что ее сыновья «очень умные» и скоро смогут приниматься решения самостоятельно, когда станут совершеннолетними. После этого им не придется оглядываться на мнение отца, который, по словам Асгари, не был для них «примером для подражания», поскольку все эти годы жил на деньги Бритни Спирс.