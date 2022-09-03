В семье Константина Меладзе случилось горе

Композитор и продюсер Константин Меладзе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Константин Меладзе до женитьбы на Вере Брежневой почти 20 лет прожил с первой женой Яной Сумм. Женщина родила от музыканта двух дочерей и сына. Информации о прежней семье продюсера крайне мало. Однако на днях его младшая дочь выступила с пугающим заявлением.

Лия Меладзе рассказала о тяжелой болезни. 18-летняя дочь Константина Меладзе страдает из-за серьезных проблем психологического плана. Кроме того, у девушки случился гормональный сбой.

"Мне ставили диагнозы, назначали таблетки, я лежала в больницах... Несколько месяцев чувствовала себя ментально неполноценной... Было много параноидальных мыслей. Как будто я умерла, а все происходящее вокруг - иллюзия", - поделилась Лия.

Константин Меладзе с дочерью Лией

Она сообщила, что у нее пропадала память. "Звонила родителям и истерично плакала из-за того, что никогда ничего не будет как раньше. Все, что я видела, было темным, я практически не различала цвета, боялась себя в зеркале, мне казалось, что это другой человек", - разоткровенничалась дочь Меладзе.

Горе сплотило семью. "Семья всегда была рядом, даже когда меня невозможно было выносить. Родители не спали со мной по ночам, возили по больницам. Они мои лучшие друзья. Им хотелось просто плакать вместе со мной, они дали мне все, чтобы я чувствовала себя лучше", - призналась девушка.

Сейчас Лия переехала в Европу. "Мое прошлое рухнуло, и я даже боюсь повернуться назад, чтобы увидеть, что от него осталось. От него бросает в дрожь. Настоящее кажется пустым, никаким. Его нет, оно поверхностное и бессмысленное, хоть вроде катаюсь по Европе, вижусь с любимыми, все есть. Будущее размыто, хоть и возможностей много", - поплакалась наследница Меладзе.