Сестра Фриске: Шепелев называл Жанну «жирным бурундуком» и морил ее голодом

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото: Мила СТРИЖ

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну Платону было два года. После ее смерти у отца мальчика, телеведущего Дмитрия Шепелева возник затянувшийся конфликт с семьей покойной жены. Он по-прежнему не разрешает родителям Жанны видеться с Платоном. Сестра артистки Наталья Фриске пришла в студию шоу «Секрет на миллион», чтобы рассказать, как Жанна мужественно сажалась с болезнью. По ее словам, телеведущий ужасно относился к певице, когда та была беременна.

- Она очень боялась поправиться, так как Дима все время называл ее жирным бурундуком. Ну как так можно называть свою любимую женщину? - недоумевает Наталья.

Когда ей подошел срок рожать, беременная Жанна улетела в США. Платон появился на свет в одной из клиник Майами. Спустя несколько месяцев врачи выявили у Фриске неоперабельную глиобластому – опухоль мозга. Жанна лечилась в США, рядом с ней в это время был Шепелев. Наталья вспомнила о том, как Жанна позвонила ей после выписки из клиники в Лос-Анджелесе. По ее словам, Шепелев кормил артистку одним рисом, поэтому та постоянно была голодной. Сестра певицы также уверяет, что Дмитрий не лечил гражданскую жену должным образом.

- Жанна говорила: Дима привозит мне какие-то бумажки, и я их подписываю. И я очень хочу кушать, он меня кормит одним рисом, я постоянно голодная, - вспомнила Наталья. После этого разговора родные певицы позвонили Шепелеву и поинтересовались, что на самом деле у них происходит. Наталья Фриске добавила, что Шепелев якобы перестал давать жене лекарство после того, как ему сообщили, что «Жанна уже никогда не будет прежней». Телеведущий же заявил родным певицы, что лекарства перестали помогать, и он принял решение завершить терапию.

Жанна Фриске с сестрой Натальей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее отец певицы Владимир Фриске не раз говорил, что они с женой готовы видеться с Платоном в рамках, назначенных судом – то есть раз в месяц по полтора часа. Однако Шепелев, по его словам, постоянно придумывал отговорки, чтобы сорвать эти встречи: то он с Платоном уехал в отпуск, то мальчик заболел. Владимир Борисович также говорил, что органы опеки сквозь пальцы смотрели на несоблюдение установленного судом графика свиданий. В конце концов бабушка и дедушка отчаялись и перестали настаивать на своем праве. В шоу «Секрет на миллион» Наталья Фриске рассказала, что ее мама тайком приезжала к школе Платона в надежде увидеть мальчика хотя бы издали.