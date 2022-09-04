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4 сентября 2022 12:37

От Меладзе и Галкина повально отказываются, а гонорары у всех упали: Кого из звезд больше не зовут на праздники богачи

Названы гонорары российских звезд за частные мероприятия
Ирина ВИКТОРОВА
Максима Галкина этой осенью молодожены решили заменить на другого ведущего

Максима Галкина этой осенью молодожены решили заменить на другого ведущего

Фото: СОЦСЕТИ

Начался сезон свадеб, обеспеченные люди вернулись с морей и океанов домой – а это значит, что у наших звезд прибавилось работы на частных мероприятиях. Последнее время даже обеспеченные люди стали экономить на развлечениях. Вместо звезд они приглашают кавер-группы или выпускников телешоу «Голос» - эти артисты очень стараются и поют весь вечер за 100 или максимум 300 тысяч рублей, что в 10 раз дешевле чем час выступления большой звезды. Поэтому звезды начали пересматривать прайсы для частных мероприятий – устроили небольшой дисконт.

Меладзе здесь больше не поет

Заказчики договариваются с менеджерами артистов об их выступлениях на частных мероприятий за несколько месяцев до события. До пандемии на свадьбу или юбилей звали звезд за год или минимум за полгода, а теперь свободных дат полно даже у топов – поэтому можно рискнуть и заказать за пару месяцев. Модные ведущие частных мероприятий Иван Ургант и Дмитрий Нагиев раньше провели бы вашу свадьбу примерно за 4 млн. рублей (просили 50 тысяч евро по курсу на момент заказа), а теперь – согласятся и за 3 млн. руб., а иногда и за 2,5 млн. руб. в зависимости от условий (место, время, дата, постоянный или нет заказчик). Менеджер Дмитрия Нагиева рассказал нам: «50% гонорара сразу – бронируем дату. 50% - перед мероприятием». Эта схема работает у всех звезд: чтобы забронировать дату у звезды нужно внести предоплату в размере 50% (у топов) или 30% (у звезд поскромнее), а остальные деньги – в день мероприятия по прибытию звезды на площадку и до выхода на сцену.

Андрей Малахов и Ксения Собчак — самые востребованные ведущие мероприятий. Вместе давно ничего не вели

Андрей Малахов и Ксения Собчак — самые востребованные ведущие мероприятий. Вместе давно ничего не вели

Фото: СОЦСЕТИ

Из ведущих свадеб и прочих мероприятий пользуются спросом – Лера Кудрявцева, Ксения Собчак, Игорь Верник и ведущий телешоу «Маска» и «Аватар» Вячеслав Макаров. Один из самых востребованных ведущих мероприятий – Андрей Малахов: он гонорар не снижал (от 3,5 млн. руб.), но очень избирателен - не выступает на сомнительных частных заказах, может позволить себе выбирать.

Менеджер известного свадебного агентства рассказала kp.ru: «Из «звездных новостей» на мероприятиях – отказы от выступлений Валерия Меладзе даже после невозвратной предоплаты. У кого-то не совпадает с ним политическая позиция; другим все равно кто поет – но отказываются, чтобы не подводить важных гостей на свадьбе. Безусловно, что какие-то мероприятия у него есть и остаются – но наблюдается тенденция отмен. Максим Галкин должен был вести свадьбу, но его заменили – хотя он бы прилетел я думаю на частном самолете клиентов. Возможно, что какие-то мероприятия он ведет в России и сейчас. Но об этом узнать теперь сложно. Теперь и звезды, и заказчики ставят условие гостям – ничего не снимать и не публиковать в соцсетях. Все гости через пару дней после мероприятия получают готовые видео и фото от молодоженов или юбиляров. Над этим работает команда профессионалов на свадьбе. Но опять же с условием: не размещать в соцсетях. Редко, но иногда даже сдают телефоны на входе. Безусловно остаются публичные мероприятия – но их не более 30% от общих заказов от очень обеспеченных людей». Многие говорят, что после того, как Максим Галкин и Валерий Меладзе озвучили свою антипатриотичную позицию – они потеряли в России большую часть частных мероприятий, но быстро заменили их на аналогичные заработки в ближнем и дальнем зарубежье.

Друзья Полина Гагарина и Сергей Лазарев — нарасхват на любых мероприятиях

Друзья Полина Гагарина и Сергей Лазарев — нарасхват на любых мероприятиях

Фото: СОЦСЕТИ

Из поющих стабильно загружены работой: Баста, Григорий Лепс, «Руки Вверх», Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Любовь Успенская, Дмитрий Билан, Джонни, Владимир Кузьмин, Егор Крид, «Иванушки Интернешнл». Гонорары востребованные музыканты снизили, но незначительно – в среднем на 20%, для постоянных клиентов (многие заказывают на все семейные праздники одних и тех же артистов) – на 30%.

Зарплата в конверте

Зарубежные звезды периодически попадают в громкие скандалы, связанные с неуплатой налогов. К примеру, испанская прокуратора считает, что певица Шакира недоплатила в бюджет 14,5 млн. евро налогов: разбираться будут в суде, так как от досудебного соглашения об оплате всей суммы звезда отказалась. У нас громких дел подобного характера с артистами не было. Как говорят за кулисами шоу-бизнеса: наши звезды исправно декларируют все свои публичные выступления, съемки и прочие активности; включают в декларации и доходы от частных мероприятий. По слухам: серьезные люди, как Собчак или Малахов – декларируют вообще все. Как обстоит дело с другими артистами – доподлинно неизвестно, но есть надежда – что все они честные люди.

Кстати, когда мы обзванивали менеджеров артистов, чтобы узнать их действующие гонорары – то не все, но некоторые сразу предупреждали: в случае оплаты не наличными (по безналу) – плюс 8% к сумме гонорара. Учитывая, что большинство частных мероприятий проходит в обстановке строжайшей секретности (защиты от посторонних глаз) – подсчитать количество частных выступлений конкретного артиста невозможно. У заказчиков, агентов «стучать» на артистов в налоговые органы не принято.

Какое наказание может ждать артиста, если вдруг станет известно о незадекларированном выступлении, к примеру, на свадьбе? Оказывается – штраф. Большинство наших звезд зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП), реже они осуществляют свою концертную и звукозаписывающую деятельность как общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Комментарий адвоката

Адвокат Михаил Лямец рассказал, что за сокрытие дохода от выступления на свадьбе звезд ждет штраф

Адвокат Михаил Лямец рассказал, что за сокрытие дохода от выступления на свадьбе звезд ждет штраф

Фото: Личный архив героя публикации

Адвокат Михаил Лямец объяснил kp.ru: «Наказание за неуплату налогов у нас различное: для физических и юридических лиц. ИП и ООО – относятся к разряду юридических лиц. Чаще всего именно артисты выбирают упрощенную систему налогообложения (УСН) - 6%. Реже – для ООО выбирают общую систему налогообложения (ОСНО) – она включает в себя налогообложение в виде 20% НДС. Если человек не указывает в декларации своей организации всю сумму доходов, которые он получил, а также не указывает необходимую нагрузку НДС, то на него заводится камеральная налоговая проверка. Директора предприятия или владельца ИП вызывают в территориальную налоговую службу там, где он зарегистрировал бизнес. И налоговые инспектора выясняют – экономическая деятельность той или иной организации была заявлена реальная или фиктивная. Если есть признаки фиктивности – то на руководителя организации или индивидуального предпринимателя заводится выездная налоговая проверка, где инспектор выявляет фиктивность бизнеса. В случае выявления фактов того, что предприниматель заведомо уклонялся от налогов – его ждет штраф в размере от 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Если злостное нарушение – то заводится уголовное дело. Данные уголовные дела заводятся по статье 159 часть 4, подразумевающей под собой мошеннические действия в особо крупном размере».

Гонорары звезд на частных мероприятиях:

Ведущие

Гонорары ведущих на частных мероприятиях:

Андрей Малахов, Ксения Собчак – от 3,5 млн. руб.

Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов: 3 млн. – 2, 5 млн. руб.

Лера Кудрявцева, Игорь Верник – от 2, 5 млн. руб.

Екатерина Варнава, Вячеслав Макаров – от 1,5 млн. руб.

Музыканты:

Баста, Григорий Лепс, Стас Михайлов – от 4 - 5 млн. руб.

Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дмитрий Билан – от 2,5 - 3 млн. руб.

Любовь Успенская, группы «Руки Вверх», Джонни, Владимир Кузьмин, Егор Крид, Niletto, Слава, «Иванушки Интернешнл», Наташа Королева - от 2 млн. руб.

Джиган, Анастасия Макеева, Клава Кока, Стас Костюшкин – от 1 млн. руб.

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