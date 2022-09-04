В Минздраве назвали самые распространенные «осенние» инфекции у школьников, от которых защищают прививки

Вернувшись к учебе, школьники обмениваются вирусами и бактериями очень быстро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В первый месяц после начала школьных занятий значительно возрастает заболеваемость как сезонными респираторными, так и кишечными инфекциями, - говорит руководитель отделения семейной вакцинации НМИЦ здоровья детей Минздрава России Наталья Ткаченко. - И это неудивительно: во время летних каникул дети путешествовали вместе с родителями, могли посещать эпидемиологически неблагополучные регионы.

Вернувшись к учебе, школьники обмениваются вирусами и бактериями очень быстро. Количество заболевших может расти как снежный ком, отмечает врач.

Эксперт Минздрава перечислила инфекции, вспышки которых чаще всего наблюдаются у детей в осенний сезон:

- грипп,

- коронавирусная инфекция (COVID-19),

- гепатит А,

- менингококковая инфекция.

КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ

«Любую инфекцию легче предотвратить, чем лечить», - гласит «золотое» правило эпидемиологии.

- Лучшее оружие против инфекций - вакцинация, - подчеркивает Наталья Ткаченко. - У непривитых детей остается только один способ борьбы с распространением инфекции – карантин.

Современные вакцины высокоэффективны. Если прививка сделана вовремя, до контакта с инфекционным агентом, большая вероятность не заболеть вовсе, поясняет врач. Однако далеко не все знают о еще одном обнадеживающем факте.

- В ряде ситуаций вакцинация помогает и после контакта с заболевшим человеком. Например, если ребенок пообщался с больным ветряной оспой, то есть еще трое суток, чтобы сделать прививку. В этом случае эффективность вакцинации составляет более 90%, - поясняет Ткаченко.

Если же ребенок привит с небольшим опозданием и все-таки заболевает, то переносит инфекцию гораздо легче. У него не развивается такого количество осложнений, как при заболевании, которое не было «прикрыто» вакциной, добавляет эксперт.

Какие прививки должны быть у школьников младших классов

«Календарь вакцинации для школьников составлен грамотно и продуманно, - говорит Наталья Ткаченко. - Уже при подготовке к школе ребенку следует сделать несколько ревакцинаций».

Итого у младшеклассника должны быть такие прививки:

- с 6 лет – ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита.

- 6 лет – 6 лет 11 месяцев – вторая ревакцинация против полиомиелита.

- В возрасте 6-7 лет – вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка.

«Современные бесклеточные коклюшесодержащие вакцины дают продолжительный и очень эффективный иммунный ответ», - отмечает эксперт.

Почему будущим мамам очень важно привиться от гриппа

- Особо хочу подчеркнуть необходимость сезонной вакцинации против гриппа людей из групп риска. Это дети, пожилые люди и беременные женщины, - говорит руководитель отделения семейной вакцинации НМИЦ здоровья детей Минздрава России Наталья Ткаченко. - У беременных грипп может протекать очень тяжело, во всем мире вакцинация будущим мамам разрешена уже давно. В довакцинальную эру из каждых 100 заболевших гриппом женщин 40 погибали вместе с нерожденным ребенком. Это катастрофическая цифра. Поэтому мы призываем будущих мам обязательно привиться до рождения ребенка.

Эксперт обращает внимание на важные моменты:

- вакцина против гриппа инактивированная, абсолютно безопасная и для мамы, и для малыша;

- антитела, которые вырабатывает материнский организм, через плаценту передаются ребенку и защищают его в течение полугода после рождения;

- вакцинация детей от гриппа возможна именно с шестимесячного возраста.