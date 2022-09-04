"Пойдем на серьезные ответные меры": Что будет, если Европа откажет в визах россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля в воскресенье, 4 сентября, в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил, что - перед тем, как принять решение о поездке Президента России на саммит «Большой двадцатки», - в Кремле будут учитываться различные факторы… В том числе - вопросы безопасности.

Дмитрий Песков при этом заметил: «Приглашение на высшем уровне имеется, мы признательны стране-организатору предстоящего саммита…»

Напомним, саммит «Большой двадцатки» состоится в ноябре этого года на Бали. Как заявлял президент Индонезии Джоко Видодо, который общался по телефону с Владимиром Путиным, он ожидает, что российский президент, а также председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите «Большой двадцатки».

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Об ограничениях на визы для россиян в ЕС…

…- Российская Федерация будет внимательно наблюдать за решениями, которые Евросоюз будет принимать насчет виз для россиян. Если в этой сфере будут введены ограничения, Москва пойдет на серьезные ответные меры…

- Действительно, для многих наших сограждан будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив.

- Посмотрим, чем это все закончится. Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны.

… И ответных шагах Москвы

Говоря о том, какие ответные шаги возможны, Песков пояснил, что они не обязательно будут зеркальными:

- Они же могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут в таком случае, - это 100%. Какими они будут? Можно сказать, такими, (которые) будут соответствовать нашим интересам.

- Визовые вопросы всегда были камнем преткновения в отношениях с ЕС, хотя в былые времена по ним удалось серьезно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее;

- Но сейчас, видите, в какой-то труднообъяснимой злобе западники не гнушаются ничем. Им нужно рапортовать о новых, как им кажется, ударах, которые они наносят по нам.

- Это, к сожалению, та реальность, в которой приходится жить. И нам нужно быть твердыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода…

О переговорах с Киевом

- Предметом переговоров между Москвой и Киевом может стать только выполнение условий, которые поставила Россия.

«Конечно - о том, как будут выполняться наши условия», - ответил Песков на вопрос журналиста, есть ли России о чем говорить с Владимиром Зеленским после его заявлений.

Также пресс-секретарь утвердительно ответил на вопрос, остаются ли условия Москвы прежними…

Напомним: Владимир Путин не раз заявлял, что целью специальной военной операции является освобождение территорий ДНР И ЛНР, «демилитаризация и денацификация Украины».