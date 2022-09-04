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Политика4 сентября 2022 12:47

Кадыров сообщил, что вопрос запрета перевода сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» скоро решится

Кремль готов поддержать расширение списка неподсудной религиозной литературы в РФ
Александр КИСЛОВ
Рамзан Кадыров сделал громкое заявление по поводу решения Кремля об исключении мусульманских текстов из списка экстремистских материалов

Рамзан Кадыров сделал громкое заявление по поводу решения Кремля об исключении мусульманских текстов из списка экстремистских материалов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Администрация президента РФ поддержала исключение трудов мусульманских ученых из числа экстремистских материалов. По словам Кадырова, вопрос о запрете в РФ сборник хадисов «Сахих аль-Бухари» скоро решится и его исключат из списка запрещенной литературы и российские мусульмане смогут беспрепятственно распространять его.

Кадыров пояснил, что данный сборник является для мусульман крайне важным источником сведений о биографии пророка Мухаммеда, поэтому вскоре хадисы будут изданы «в правильном переводе» и бесплатно распространены среди мусульманской уммы РФ.

«В ближайшее время вопрос запрета перевода сборников хадисов будет окончательно решен. Администрация президента РФ приняла решение уделить этому факту, а также иным возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы пристальное внимание», - отметил глава Чечни в своем телеграм-канале. Решение данного вопроса Кадыров назвал «доброй вестью» для мусульман всего мира.

«После обращений религиозных деятелей и широкой мусульманской общественности в связи с внесением одного из изданий перевода на русский язык сборника хадисов „Сахих аль-Бухари“ в список экстремистских материалов администрация президента РФ изучила сложившуюся ситуацию. Искреннее спасибо им за то, что прислушались к мнению мусульман России», — добавил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. По его словам, окончательно и официально ситуация с запретом перевода хадисов будет решена в самое ближайшее время.

Ранее один из переводов сборника «Сахих аль-Бухари» был внесен по решению суда и Минюста РФ в федеральный список экстремистских материалов. Кадыров и ряд российских религиозных мусульманских деятелей выражали несогласие с этим решением и попросили власти страны подробнее разобраться в данном вопросе. В итоге компромиссное решение было найдено.

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